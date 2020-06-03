اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 08:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

خدمات نقل الدم: المتبرعون بالبلازما يخضعون لإجراءات محددة لإنجاح العلاج

الأربعاء، 03 يونيو 2020 07:17 م
خدمات نقل الدم: المتبرعون بالبلازما يخضعون لإجراءات محددة لإنجاح العلاج الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة والسكان
كتب - أحمد صلاح العزب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة والسكان، إنه مع بداية ظهور فيروس كورونا وجدنا أن البلازما تم اتخاذها كبروتوكول للعلاج من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم تقديم بروتوكول لوزارة الصحة للبدء فى علاج المصابين ببلازما المتعافين من الفيروس.

وتابع سراج الدين، قائلا خلال مداخلة هاتفية فى برنامج اليوم المذاع على قناة dmc الذى تقدمه الإعلامية سارة حازم، أنه تم إجراء تجارب لعلاج 30 حالة إصابة ببلازما المتعافين، وأثبتت فعاليتها على المصابين، مؤكدا أن أفضل فترة للتبرع بالبلازما هو بداية من اليوم الرابع عشر، مشيرا إلى أن المتبرعين بالبلازما يخضعون لإجراءات محددة لإنجاح عملية العلاج.

وواصل سراج الدين، أن عدد المتبرعين بالبلازما من المتعافين من الفيروس كانت قليلة فى البداية، ولكن بعد مناشدة وزارة الصحع تزايدت الأعداد.

من جانب آخر، قال الدكتور إيهاب سراج الدين مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة والإسكان، إنه من المتوقع نتيجة قلة عدد المتبرعين بالدم في الفترة الحالية، أن يحدث نقص حاد في أكياس الدم بالمستشفيات، وأن هناك طلبات لأكياس الدم باستمرار نتيجة إجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات، مؤكدا أنه كان من المتوقع أن يقل عدد المتبرعين فى الأوقات التي سيتم منع الناس فيها من التجول في الشارع كإجراء احترازي لضد فيروس كورونا، لذلك تم إعداد خطة كاملة لمواجهة النقص المتوقع في الفترة القادمة.


ايهاب سراج الدين

بنك الدم

البلازما

علاج كورونا

اخبار

بلازما الدم

التبرع بالبلازما

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 3-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 3-6-2020

شاهد.. مخطط ترتيب صفوف المصلين تمهيدا لفتح المساجد

شاهد.. مخطط ترتيب صفوف المصلين تمهيدا لفتح المساجد

الحكومة:خطة عودة الأنشطة الرياضية والصلاة بالمساجد والطيران الأسبوع المقبل

الحكومة:خطة عودة الأنشطة الرياضية والصلاة بالمساجد والطيران الأسبوع المقبل

بالاسم ورقم الجلوس.. اليوم السابع ينشر نتائج الشهادة الإعدادية بـ20 محافظة

بالاسم ورقم الجلوس.. اليوم السابع ينشر نتائج الشهادة الإعدادية بـ20 محافظة

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

مطار مرسى علم يستقبل رحلة استثنائية تقل 165 من المصريين العالقين بالرياض

مطار مرسى علم يستقبل رحلة استثنائية تقل 165 من المصريين العالقين بالرياض

فيديو.. رصيد حسام عاشور عند الاهلاوية.. ماذا تبقى منه

فيديو.. رصيد حسام عاشور عند الاهلاوية.. ماذا تبقى منه

المالية: تقديم مواعيد صرف مرتبات الدولة لـ15 يونيو بمناسبة السنة المالية

المالية: تقديم مواعيد صرف مرتبات الدولة لـ15 يونيو بمناسبة السنة المالية

الأهلي يقرر تفعيل غرامة جونيور أجاى وحسام عاشور فى راتب يونيو

الأهلي يقرر تفعيل غرامة جونيور أجاى وحسام عاشور فى راتب يونيو

الصحة تكشف قواعد مكافحة عدوى كورونا بالمنازل

الصحة تكشف قواعد مكافحة عدوى كورونا بالمنازل

الصحة تكشف 3 طرق للتحدث الآمن مع الآخرين منعا لنقل عدوى كورونا

الصحة تكشف 3 طرق للتحدث الآمن مع الآخرين منعا لنقل عدوى كورونا

السيسى يتلقى دعوة من "زيمان" لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا

السيسى يتلقى دعوة من "زيمان" لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة