خامنئى: موت فلويد يكشف الوجه الحقيقى لأمريكا

رويترز

قال الزعيم الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى اليوم الأربعاء إن موت جورج فلويد بعدما اعتقلته الشرطة الأمريكية كشف الوجه الحقيقي لحكام الولايات المتحدة.

وأضاف خامنئي في كلمة نقلها التلفزيون أن "الجريمة التي ارتُكبت بحق هذا الرجل الأسود هي نفس ما تفعله الحكومة الأمريكية ضد العالم بأسره". وأضاف "إن ما يتكشف اليوم هو الطبيعة والسمة الحقيقية للحكومة الأمريكية".

وتشهد المدن الأمريكية مظاهرات واسعة النطاق، شاب بعضها العنف، منذ لفظ فلويد أنفاسه بعدما جثم شرطي أبيض بركبته على رقبته في مدينة منيابوليس الأسبوع الماضي. ووجهت تهمة القتل للشرطي.

وتابع خامنئي قائلا "تتصرف الحكومة الأمريكية بأسوأ طريقة ممكنة مع شعبها. لشعب الولايات المتحدة كل الحق في أن يشعر بالخزي والعار من حكوماته، خاصة الحالية".