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خامنئى: موت فلويد يكشف الوجه الحقيقى لأمريكا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 03:57 م
خامنئى: موت فلويد يكشف الوجه الحقيقى لأمريكا الزعيم الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى
رويترز

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قال الزعيم الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى اليوم الأربعاء إن موت جورج فلويد بعدما اعتقلته الشرطة الأمريكية كشف الوجه الحقيقي لحكام الولايات المتحدة.

وأضاف خامنئي في كلمة نقلها التلفزيون أن "الجريمة التي ارتُكبت بحق هذا الرجل الأسود هي نفس ما تفعله الحكومة الأمريكية ضد العالم بأسره". وأضاف "إن ما يتكشف اليوم هو الطبيعة والسمة الحقيقية للحكومة الأمريكية".

وتشهد المدن الأمريكية مظاهرات واسعة النطاق، شاب بعضها العنف، منذ لفظ فلويد أنفاسه بعدما جثم شرطي أبيض بركبته على رقبته في مدينة منيابوليس الأسبوع الماضي. ووجهت تهمة القتل للشرطي.

وتابع خامنئي قائلا "تتصرف الحكومة الأمريكية بأسوأ طريقة ممكنة مع شعبها. لشعب الولايات المتحدة كل الحق في أن يشعر بالخزي والعار من حكوماته، خاصة الحالية".

 

 

 


إيران

أية الله على خامنئى

أمريكا

مقتل جورج فلويد

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