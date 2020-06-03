حملة تعقيم وتطهير لمنشآت هيئة تنمية السد العالى بأسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

نظمت هيئة تنمية بحيرة السد العالى في أسوان، حملة تطهير وتعقيم لمنشآت الهيئة، اليوم الأربعاء، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

أكد المهندس سيد جاد الرب إسماعيل، رئيس تنميه بحيرة السد العالى بأسوان، أنه تم توفير جهاز الرش الالى لتطهير المنشأت والورش والمكاتب الادارية داخل مبنى مقر الهيئة في صحاري جنوب مدينة أسوان وذلك للوقاية من انتشار الفيروس.

وأوضح "جاد الرب" فى بيان صحفى، بأنه تم شراء عدد من الكمامات لجميع موظفى الهيئة المتواجدين اثناء العمل علاوة علي شراء المطهرات اللازمة للحفاظ علي ابناء الهيئة وحمايتهم من الاصابة بفيروس كورونا وذلك بناءا علي توجيهات الدكتور محمد الشحات بدوى المدير التنفيذى لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

فى سياق متصل، قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إيفاد لجنة برئاسة الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة وبمرافقة الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة ، وأيضاً الدكتور أحمد عمر مدير منطقة التأمين الصحى ، علاوة على ممثلى الجهات الأمنية والرقابية للمرور الميدانى على مستشفيات الفرز والعزل.

وأثناء مرور اللجنة على قسم الغسيل الكلوى تم التشديد على تنفيذ تعليمات محافظ أسوان بضرورة وجود ممر آمن ومنفصل للمرضي عن أقسام وغرف الفرز والعزل الخاصة بمرضى كورونا للحفاظ على سلامتهم وعدم إنتقال العدوى خلال تلقيهم لجلسات العلاج ، بجانب فصل المرضى المصابين بفيروس كورونا في الدور الأرضى بعيداً عن المرضى الغير مصابين بالقسم في الدور الثانى.

وفى نفس الوقت أطمئنت اللجنة على إنتظام ورديات العمل بقسم الغسيل الكلوى والذى يضم 24 ماكينة تعمل بنظام 4 ورديات يومياً تغطى علاج 140 مريض على مدار الفترات المقررة لهم.



حملة تطهير وتعقيم لمنشآت الهيئة (1)



حملة تطهير وتعقيم لمنشآت الهيئة (2)