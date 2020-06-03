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حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية يعلن فتح تحقيق فى سجل ممارسات شرطة مينيابوليس

الأربعاء، 03 يونيو 2020 03:13 ص
حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية يعلن فتح تحقيق فى سجل ممارسات شرطة مينيابوليس جورج فلويد
كتب أحمد عرفة

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ذكرت شبكة سى إن إن الأمريكية، أن حاكم ولاية مينيسوتا، تيم فالز، أعلن  فتح تحقيق في الحقوق المدنية بشأن ممارسات شرطة مينيابوليس، في غضون احتجاجات ضد مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد شرطي بالمدينة وسيبحث التحقيق في ممارسات القسم خلال السنوات العشر الماضية.

 

وبحسب بيان صادر عن مكتب حاكم ولاية مينيسوتا، فإن التحقيق سيجري لمعرفة ما إذا كانت شرطة مينيابوليس قد انخرطت في ممارسات تمييزية نظامية تستهدف الأشخاص الملونين، وقال بيان حاكم مينيسوتا: "الصمت تواطؤ. يتوقع مواطنو مينيسوتا أن تستخدم إدارتنا كل أداة تحت تصرفنا لتفكيك تراكمات من العنصرية المنهجية في ولايتنا".

 

وأضاف حاكم مينيسوتا: "بينما نمضي قدمًا، نطلب من المجتمع مشاهدة ما نقوم به، وليس ما نقوله. سيتخذ إجراء على جميع المستويات من الضواحي إلى ما فوق، للحصول على التغيير الذي نحتاج إلى رؤيته".

 

وتشهد مدن أمريكية احتجاجات متواصلة منذ مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد الشرطي ديريك شوفين في مينيابوليس، بعد وضعه ركبته على عنقه لأكثر من 8 دقائق، ردد خلالها الضحية "لا أستطيع التنفس" في وقت أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جدلا واسعًا في البلاد، بسبب تهديده باستدعاء الجيش حال عدم سيطرة الولايات على الوضع في الشوارع، فيما تصاعدت مطالبات بإصلاح وهيكلة الشرطة الأمريكية، انتشرت قوات من الحرس الوطني في عدد من الولايات الأمريكية، بينما رفض حكام ولايات أخرى نشرها.

 

 

 


مينيسوتا

الشرطه الامريكيه

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