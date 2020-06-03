جونسون: أفعال الصين في هونج كونج تهدد بالإضرار بالاتفاقية الصينية البريطانية

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن أفعال الصين في هونج كونج هددت "بالإضرار بشدة" بحماية الحريات السياسية المنصوص عليها في الاتفاقية الصينية البريطانية.

وقال جونسون للصحفيين اليوم الأربعاء خلال الإفادة اليومية للحكومة بشأن كوفيد-19 "أعتقد أن ما يحدث حاليا ربما يمثل انتهاكا للاتفاقية الصينية البريطانية... (التي) تحمي الحريات السياسية والمدنية في هونج كونج. ويبدو وكأنها ربما تضار بشدة بما يجري".

وتابع "ما نقوله هو أننا نريد أن نمد يدنا... يد الصداقة والدعم والولاء لشعب هونج كونج".

وأضاف أنه لا يرى تناقضا بين آراء المملكة المتحدة بشأن هونج كونج وشركة الاتصالات الصينية هواوي ويريد علاقة عمل "طيبة وودية وواضحة" مع الصين.