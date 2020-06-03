اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 10:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

جونسون: أفعال الصين في هونج كونج تهدد بالإضرار بالاتفاقية الصينية البريطانية

الأربعاء، 03 يونيو 2020 08:51 م
جونسون: أفعال الصين في هونج كونج تهدد بالإضرار بالاتفاقية الصينية البريطانية رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن أفعال الصين في هونج كونج هددت "بالإضرار بشدة" بحماية الحريات السياسية المنصوص عليها في الاتفاقية الصينية البريطانية.

وقال جونسون للصحفيين اليوم الأربعاء خلال الإفادة اليومية للحكومة بشأن كوفيد-19 "أعتقد أن ما يحدث حاليا ربما يمثل انتهاكا للاتفاقية الصينية البريطانية... (التي) تحمي الحريات السياسية والمدنية في هونج كونج. ويبدو وكأنها ربما تضار بشدة بما يجري".

وتابع "ما نقوله هو أننا نريد أن نمد يدنا... يد الصداقة والدعم والولاء لشعب هونج كونج".

وأضاف أنه لا يرى تناقضا بين آراء المملكة المتحدة بشأن هونج كونج وشركة الاتصالات الصينية هواوي ويريد علاقة عمل "طيبة وودية وواضحة" مع الصين.

 


بريطانيا

الصين

هونج كونج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أشرف زكى: رجاء الجداوى قرأت "خبر وفاتها".. وصلولها ركعتين

أشرف زكى: رجاء الجداوى قرأت "خبر وفاتها".. وصلولها ركعتين

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابى كورونا لـ 7350 وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابى كورونا لـ 7350 وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: ارتفاع الحالات المتحولة نتيجة تحاليلها بكورونا إلى سلبية لـ 8371 حالة

الصحة: ارتفاع الحالات المتحولة نتيجة تحاليلها بكورونا إلى سلبية لـ 8371 حالة

الصحة: محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل فى معدل إصابات كورونا

الصحة: محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل فى معدل إصابات كورونا

مصر للطيران تعلن تنظيم رحلات استثنائية لنقل مواطنى الاتحاد الأوروبى وحاملى الإقامة

مصر للطيران تعلن تنظيم رحلات استثنائية لنقل مواطنى الاتحاد الأوروبى وحاملى الإقامة

الصحة: تسجيل 1079 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و36 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 1079 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و36 حالة وفاة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 3-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 3-6-2020

شاهد.. مخطط ترتيب صفوف المصلين تمهيدا لفتح المساجد

شاهد.. مخطط ترتيب صفوف المصلين تمهيدا لفتح المساجد

الحكومة:خطة عودة الأنشطة الرياضية والصلاة بالمساجد والطيران الأسبوع المقبل

الحكومة:خطة عودة الأنشطة الرياضية والصلاة بالمساجد والطيران الأسبوع المقبل

بالاسم ورقم الجلوس.. اليوم السابع ينشر نتائج الشهادة الإعدادية بـ20 محافظة

بالاسم ورقم الجلوس.. اليوم السابع ينشر نتائج الشهادة الإعدادية بـ20 محافظة

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

مطار مرسى علم يستقبل رحلة استثنائية تقل 165 من المصريين العالقين بالرياض

مطار مرسى علم يستقبل رحلة استثنائية تقل 165 من المصريين العالقين بالرياض

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة