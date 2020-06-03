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جهاز 15 مايو: بدء صب الخرسانة لرافع المياه المغذى لمناطق الإسكان الاجتماعى

الأربعاء، 03 يونيو 2020 10:42 ص
جهاز 15 مايو: بدء صب الخرسانة لرافع المياه المغذى لمناطق الإسكان الاجتماعى وزارة الاسكان
كتب أحمد حسن

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كشف المهندس السيد همام رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو أنه تم بدء أعمال صب الخرسانة المسلحة لرافع المياه المغذى لمناطق الإسكان الاجتماعى بالمدينة "وحدات وقطع أراضٍ"، مؤكداً استمرار العمل بخطوط الطرد الرابطة والمغذية للمناطق الخدمية والمحيطة بالمشروع.
 
وأضاف المهندس السيد همام، فى بيان اليوم الأربعاء، أنه وجه الشركة المنفذة بدفع العمل للانتهاء من المشروع خلال  الفترة الزمنية المحددة له مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالموقع، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار حرص جهاز مدينة 15 مايو على استكمال تدعيم  منظومة المياه المغذية لمناطق الإسكان الاجتماعى (وحدات و قطع أراضٍ) بالمدينة.
 
وفى سياق متصل أكد رئيس جهاز 15 مايو، استمرار حملات إزالة التعديات و ضبط المخالفات بمدينة 15 مايو، مضيفاً أن الإدارات المختصة بالجهاز شنت حملة مكبرة لإزالة التعديات على الطرق العامة بالمرحلة الثانية بالمدينة، وذلك فى إطار منع استغلال الظروف الاستثنائية لتعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد ولردع المخالفين. 
 
و‫كان المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، قد أكد أنه جارى تنفيذ طبقة الأسفلت للطرق بالمجاورة الـ24 بالمدينة، وجارى استكمال باقى الأعمال بالتوالى ضمن خطة تطوير المجاورات السكنية المختلفة المدرجة بجهاز المدينة.‬
 
‫وأضاف المهندس السيد همام، أنه يجرى أيضاً تطوير المجاورتين الـ(22 – 23 )، حيث تشمل أعمال التطوير بالمجاورات، تنفيذ ( بلدورات – إنترلوك - مشايات خرسانية - طبقة أسفلت - تدبيش ) وغير ذلك من أعمال التطوير، مشيراً إلى أنه جارٍ التنسيق تمهيداً للبدء فى تنفيذ أعمال  تطوير وتنسيق الموقع العام للمرحلتين الأولى والثانية للمدينة، ضمن مقايسة الأعمال المطروحة لهذا الغرض.‬
 
‫وكان المهندس سيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، قد أكد أن الجهاز قام بتنظيم فعاليات ماراثون للدراجات تحت شعار ( مايو المستقبل - Go Mayo)، وذلك بالتعاون مع مجلس أمناء المدينة، وبمشاركة وزارة البيئة، وممثلى وزارتى التربية والتعليم  والشباب والرياضة، وفى إطار الحملة الوطنية لنشر الوعى البيئى "اتحضر للأخضر" التى أطلقتها وزارة البيئة، تحت رعاية رئيس الجمهورية.‬

وزاره الإسكان

المدن الجديده

مدينه ١٥ مايو

اجهزه المدن الجديده

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