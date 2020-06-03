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جنايات سوهاج تقضى بإعدام المتهم بذبح طفلين شقيقين داخل منزلهما

الأربعاء، 03 يونيو 2020 11:33 ص
جنايات سوهاج تقضى بإعدام المتهم بذبح طفلين شقيقين داخل منزلهما مجمع محاكم سوهاج
سوهاج - عمرو خلف

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قضت  محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء وبإجماع الآراء، بمعاقبة المتهم "راضى س م"، 34 عاما عامل، بالإعدام شنقا، لاتهامه بقتل طفلين بعد ذبحهما داخل منزلهما بقرية الشيخ مكرم دائرة مركز سوهاج.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين وليد سيد أمير وناجح عبد الحميد محمد، بأمانة سر ماجد أمين وطه حسين.

 

وتعود أحداث القضية إلى عام 2018 بدائرة مركز سوهاج عندما تلقى مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة سوهاج يفيد بإبلاغ "نجلاء ع"، 35 عاما ربة منزل تقيم بناحية قرية الشيخ مكرم دائرة المركز بعثورها على ابنها وابنتها الطفلين مذبوحين، ولم تتهم أحدًا فى الواقعة.

 

 وتبين من تحريات رئيس مباحث مركز شرطة سوهاج العثور على جثة "أسماء "م م"، 17 عاما طالبة وشقيقها "أحمد" 6 سنوات، مذبوحين داخل منزلهما غارقين فى دمائهما، ولا توجد أى آثار عنف أو كسر فى أبواب ونوافذ الشقة، وتبين سرقة القرط الذهبى الخاص بالمجنى عليها الأولى.

 

 

وقررت المبلغة المذكورة "والدتهما"، أنها كانت فى زيارة شقيقتها بذات الناحية وأن زوجها يعمل بالمملكة العربية السعودية وأن الطفلين كانا بمفردهما فى المنزل، وفور عودتها ودخولها المنزل فوجئت بطفليها جثثًا هامدة على الأرض وبهما طعنات وجروح ذبحية من الرقبة.

 

 

 

وكشفت جهود فريق البحث الذى جرى تشكيله أن وراء ارتكاب الجريمة "راضى س م"، 34 عاما عامل " زوج خالة المجنى عليهما"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بعدما أقنع والدة المجنى عليهما بزيارة زوجته "خالة المجنى عليهما"، بدافع سرقة مصوغاتها ومجوهراتها، وأضاف المتهم أنه بعد ارتكابه الجريمة قام بتفتيش المنزل ولم يعثر على أى مصوغات ذهبية وسرق القرط الذهبى الخاص بالمجنى عليها.

 

 

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت قرارها المتقدم.

 


 


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جنايات سوهاج

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