اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يونيو 2020 03:00 م
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جلعاد تحول ريمديسفير لاستتنشاق للمساعدة فى علاج مصابى كورونا بالعزل المنزلى

الأربعاء، 03 يونيو 2020 02:00 م
جلعاد تحول ريمديسفير لاستتنشاق للمساعدة فى علاج مصابى كورونا بالعزل المنزلى ريمديسفير
كتبت هند عادل

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تعمل شركة جلعاد ساينس الأمريكية على تطوير إصدارات أسهل لعقار ريمديسفير المضاد للفيروسات والذى يستخدم في علاج مصابى فيروس كورونا حتى يمكن استخدامه خارج المستشفيات خلال العزل المنزلى للمصابين وذلك بعد أن أظهرت التجارب فعالية معتدلة لـلدواء الذي يتم إعطاؤه للمرضى من خلال الحقن الوريدى.

جلعاد

ووفقا لتقرير لوكاله "رويترز" ريمديسفير  هو الدواء الوحيد حتى الآن الذي ثبت أنه يساعد المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا حيث تعمل جلعاد وشركات أخرى تبحث عن طرق لجعل الأدوية  تعمل بشكل أفضل.

بالنسبة للمرضى المصابين بأمراض خطيرة ، تقوم شركة روش وايلى ليلى باختبار الأدوية بالاشتراك مع ريمديسفير

وقالت جلعاد في بيان لها  إنها تبحث عن طرق لاستخدام ريمديسفير في وقت سابق في مسار المرض ، بما في ذلك عن طريق تركيبات بديلة وأكدت الشركة في رسالة بريد إلكتروني أنها تبحث في نسخة مستنشقة للعلاج.

وقد أجرى المسؤولون التنفيذيون في الشركة ، مثل المدير الطبي ميرداد بارسي والرئيس المالي أندرو ديكنسون ، مقابلات مع محللي وول ستريت في الأسابيع الأخيرة لمناقشة الخطط ، التي لا تزال في مراحلها الأولى.

وقالوا أنه على المدى الطويل ، تستكشف الشركة صيغة الحقن تحت الجلد من ريمديسفير ، بالإضافة إلى إصدارات المسحوق الجاف التي يتم استنشاقها،  لا يمكن إعطاء ريمديسفير كحبوب لأنه يحتوي على تركيبة كيميائية تتحلل في الكبد ، ولا تستخدم المستحضرات الوريدية (IV) إلا في المستشفيات.

على المدى القصير ، يدرس جلعاد كيف يمكن تخفيف تركيبة الحقن الوريدية الحالية من الريمديسيفير لاستخدامها مع البخاخات من خلال جهاز توصيل الدواء المستخدم لإدارة الدواء في شكل ضباب مستنشق في الرئتين.

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الفكرة هي أن البخاخات ستجعل من ريمديسفير متاحًا بشكل مباشر إلى مجرى الهواء العلوي وأنسجة الرئة حيث من المعروف أن الفيروس التاجي يهاجم الرئتين كما سيتيح العلاج المبكر لمرضى الفيروس التاجي الذين لا يدخلون المستشفى.

قال مايكل يي ، محلل جيفريز ، "يتطلع الناس إلى صياغة مستنشقة في الوقت المناسب" ، لكن التطور في المراحل المبكرة جدًا ، مضيفًا أن الطلب قد يكون محدودًا لأن العديد من المصابين بالفيروس يحتاجون إلى الحد الأدنى من العلاج.


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كورونا نيوز

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