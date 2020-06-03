جامعة سوهاج تكرم البطل "خالد" أحد أبطال كمين البرث.. صور

سوهاج محمود مقبول

كرم اليوم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، ابن المحافظة البطل خالد على وشهرته خالد السفاح، أحد الجنود الناجين من الحادث الإرهابى الآثم الذى تعرض له كمين البرث فى عام 2017، وهو أحد أبطال الكتيبة 103 بقيادة الشهيد البطل الراحل أحمد منسى بشمال سيناء، وصاحب عبارة "حرس سلاح"، وأول من شاهد اقتحام الكمين، والذى ونجح فى قتل عدد كبير من التكفيريين والإرهابيين فى معركة كمين البرث .

واستقبل رئيس الجامعة بمكتبه البطل ووالده وعمه، حضر اللقاء الدكتور صفا محمود، الدكتور أحمد سليمان، الدكتور مصطفى عبد الخالق نواب رئيس الجامعة .

واستهل رئيس الجامعة التكريم، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، مشيرا إلى أن الجامعة وما تضم من طلاب وعاملين وأعضاء هيئة تدريس تجسد اليوم مبادئ التكريم والوفاء لمن يستحق، الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل حماية مقدرات الوطن وسلامة اراضيه، وتوفير الأمن والاستقرار والسلامة للمجتمع .

وأضاف "عزيز"، أن الجامعة اعدت خطابا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تطلب فيه توفير وظيفة داخل الجامعة تناسب البطل خالد، وهذا اقل ما يستحق .

يذكر أن البطل خالد على من أبناء قرية أولاد سلامة التابعة لمركز المنشاة بمحافظة سوهاج وحاصل على الشهادة الإعدادية.