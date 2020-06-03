جامعة الفيوم: استمرار عزل رئيس الجامعة وخروج 26 حالة من المستشفى

الفيوم - رباب الجالي

نفى الدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة الفيوم، ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، بشأن خروج الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم من العزل الصحي بالمستشفيات الجامعية.

وأوضح أن رئيس الجامعة مازال يتلقى الرعاية الطبية بالعزل الصحي بالمستشفيات الجامعية، وذلك وفقا لبروتوكول العلاج الموحد والمعتمد من وزارة الصحة، مشيرا إلى أن الحالة الصحية له وجميع المصابين مستقرة .

وأكد أنه تم خروج عدد (26) حالة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والكوادر الطبية بمحافظة الفيوم بعد شفائهم شفاء تام والتأكد من سلبية مسحتين متتاليتين.

وأهابت إدارة الجامعة بكافة الصحفيين والإعلاميين ومسئولي صفحات التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة في تناول الأخبار الخاصة بالجامعة، ومتابعتها من خلال المنصات الرسمية لها "المستشار الإعلامي لرئيس جامعة الفيوم - المكتب الإعلامي لجامعة الفيوم بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام".

وتتوجه أسرة جامعة الفيوم بخالص الدعاء والابتهال لله عز وجل بأن يمن الله عز وجل على جميع المصابين بالشفاء العاجل وأن يردهم إلى أهلهم وذويهم بوافر الصحة والعافية.