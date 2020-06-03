اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 12:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة الفيوم: استمرار عزل رئيس الجامعة وخروج 26 حالة من المستشفى

الأربعاء، 03 يونيو 2020 12:21 م
جامعة الفيوم: استمرار عزل رئيس الجامعة وخروج 26 حالة من المستشفى الدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب بجامعة الفيوم
الفيوم - رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نفى الدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة الفيوم، ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، بشأن خروج الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم من العزل الصحي بالمستشفيات الجامعية.
 
وأوضح أن رئيس الجامعة مازال يتلقى الرعاية الطبية بالعزل الصحي بالمستشفيات الجامعية، وذلك وفقا لبروتوكول العلاج الموحد والمعتمد من وزارة الصحة، مشيرا إلى أن  الحالة الصحية له وجميع المصابين مستقرة .
 
وأكد أنه تم خروج عدد (26) حالة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والكوادر الطبية بمحافظة الفيوم بعد شفائهم شفاء تام والتأكد من سلبية مسحتين متتاليتين.
 
وأهابت إدارة الجامعة بكافة الصحفيين والإعلاميين ومسئولي صفحات التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة في تناول الأخبار الخاصة بالجامعة، ومتابعتها من خلال المنصات الرسمية لها "المستشار الإعلامي لرئيس جامعة الفيوم - المكتب الإعلامي لجامعة الفيوم بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام".
 
وتتوجه أسرة جامعة الفيوم بخالص الدعاء والابتهال لله عز وجل بأن يمن الله عز وجل على جميع المصابين بالشفاء العاجل وأن يردهم إلى أهلهم وذويهم بوافر الصحة والعافية.
 
 

الفيوم

رئيس جامعه الفيوم

اخبار الفيوم

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تأجيل قضية مقتل عروس المنوفية فى ليلة الصباحية إلى 4 سبتمبر القادم

تأجيل قضية مقتل عروس المنوفية فى ليلة الصباحية إلى 4 سبتمبر القادم

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.09%

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.09%

كشف بترولى بأبوسنان فى الصحراء الغربية بطاقة 4100 برميل و18 مليون قدم غاز يوميا

كشف بترولى بأبوسنان فى الصحراء الغربية بطاقة 4100 برميل و18 مليون قدم غاز يوميا

خطاب شكر من السفارة الأمريكية لمستشفى إسنا للحجر الصحى للعناية بسائحين مرضى

خطاب شكر من السفارة الأمريكية لمستشفى إسنا للحجر الصحى للعناية بسائحين مرضى

نيوزويك: ترامب رفع درجة تأهب الجيش فى واشنطن إلى ما يقرب من مستوى الحرب

نيوزويك: ترامب رفع درجة تأهب الجيش فى واشنطن إلى ما يقرب من مستوى الحرب

التعليم لطلاب الثانوية العامة: ركزوا فى مراجعة المقررات والامتحان فى موعده

التعليم لطلاب الثانوية العامة: ركزوا فى مراجعة المقررات والامتحان فى موعده

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 32 درجة

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 32 درجة

القضاء يقرر اليوم مصير متهمين بذبح مواطن بسبب 200 جنيه فى السلام

القضاء يقرر اليوم مصير متهمين بذبح مواطن بسبب 200 جنيه فى السلام

تجنبا للازدحام.. اعرف كيف تدفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا × 10 معلومات

تجنبا للازدحام.. اعرف كيف تدفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا × 10 معلومات

انتهاء اليوم الـ70 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ70 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

غرامة 100 ألف جنيه عقوبة الحديث فى شئون الدين بالإعلام بدون ترخيص

غرامة 100 ألف جنيه عقوبة الحديث فى شئون الدين بالإعلام بدون ترخيص

كيف يتم التعامل مع الإجازات المرضية للعامل؟.. القانون يجيب

كيف يتم التعامل مع الإجازات المرضية للعامل؟.. القانون يجيب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة