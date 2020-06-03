جامعة الزقازيق توضح الحالة الصحية لأمين عام الجامعة بعد إصابته بكورونا

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قال الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق إن حالة الدكتور أحمد عبد الستار أمين عام الجامعة الصحية، مستقرة بعد إصابته بفيروس كورونا، وتم تطهير مبنى رئاسة الجامعة، وإعطاء إجازة لطاقم السكرتارية الخاصة بمكتب أمين عام الجامعة، بعد عزله بمنزله عقب ظهور أعراض فيروس كورونا عليه.

وأضاف شعلان، لـ"اليوم السابع"، أن الأمين العام للجامعة الدكتور أحمد عبد الستار، قيد العزل المنزلي، بعد إصابته بفيروس كورونا، وأن حالته جيدة، وأنه قرر خضوعة للعزل بالمنزل لحين إتمام شفائه.

وكان أمين الجامعة قد حضر إلى الجامعة وجلس بمكتبه يوم الأحد الماضى بعد إجازة العيد ولم يختلط بأحد سوى مكتبه، وشعر بارتفاع فى درجة حرارة ورشح وأعراض الإصابة بفيروس كورونا، فقرر أن يعزل نفسه تحت إشراف طبى بمنزله.

وفى السياق نفسه نعت جامعة الزقازيق الدكتورة منى خليفة الأستاذ بقسم الصحة النفسية بكلية التربية فى بيان لها، جاء فيه "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق الدكتورة منى خليفة الأستاذ بقسم الصحة النفسية بكلية التربية، ويتقدم رئيس الجامعة والسادة النواب وعمداء الكليات والأساتذة والعاملين وأسرة الجامعة بخالص التعازى لأسرة الفقيدة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد المغفور لها بإذن الله بواسع رحمته وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان".