اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 03:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة الزقازيق توضح الحالة الصحية لأمين عام الجامعة بعد إصابته بكورونا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 03:19 م
جامعة الزقازيق توضح الحالة الصحية لأمين عام الجامعة بعد إصابته بكورونا الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق
الشرقية - حمدى عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق إن حالة الدكتور أحمد عبد الستار أمين عام الجامعة الصحية، مستقرة بعد إصابته بفيروس كورونا، وتم تطهير مبنى رئاسة الجامعة، وإعطاء إجازة لطاقم السكرتارية الخاصة بمكتب أمين عام الجامعة، بعد عزله بمنزله عقب ظهور أعراض فيروس كورونا عليه.

وأضاف شعلان، لـ"اليوم السابع"، أن الأمين العام للجامعة الدكتور أحمد عبد الستار، قيد العزل المنزلي، بعد إصابته بفيروس كورونا، وأن حالته جيدة، وأنه قرر خضوعة للعزل بالمنزل لحين إتمام شفائه.

وكان أمين الجامعة قد حضر إلى الجامعة وجلس بمكتبه يوم الأحد الماضى بعد إجازة العيد ولم يختلط بأحد سوى مكتبه، وشعر بارتفاع فى درجة حرارة ورشح وأعراض الإصابة بفيروس كورونا، فقرر أن يعزل نفسه تحت إشراف طبى بمنزله.

وفى السياق نفسه نعت جامعة الزقازيق الدكتورة منى خليفة الأستاذ بقسم الصحة النفسية بكلية التربية فى بيان لها، جاء فيه "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق الدكتورة منى خليفة الأستاذ بقسم الصحة النفسية بكلية التربية، ويتقدم رئيس الجامعة والسادة النواب وعمداء الكليات والأساتذة والعاملين وأسرة الجامعة بخالص التعازى لأسرة الفقيدة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد المغفور لها بإذن الله بواسع رحمته وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان".


محافظه الشرقيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر جامعه الزقازيق

رئيس جامعة الزقازيق

امين عام جامع الزقازيق

اصابة امين عام جامعة الزقازيق بفيروس كورونا

اخبار مصرية

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترامب: CNN ستجعلك تصدق أن الأناركيين والإرهابيين ألطف الأشخاص فى العالم

ترامب: CNN ستجعلك تصدق أن الأناركيين والإرهابيين ألطف الأشخاص فى العالم

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مستقبل حسام عاشور بعد بيان الأهلي

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مستقبل حسام عاشور بعد بيان الأهلي

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

صور.. الجميلة رجاء الجداوى.. سلامتك

صور.. الجميلة رجاء الجداوى.. سلامتك

بتخفيضات 25%.. فتح منافذ "الزراعة" طوال الأسبوع وزيادة معروض الخضر واللحوم

بتخفيضات 25%.. فتح منافذ "الزراعة" طوال الأسبوع وزيادة معروض الخضر واللحوم

مصدر ليبي: حفتر يصل القاهرة مساء اليوم لبحث التدخلات العسكرية التركية

مصدر ليبي: حفتر يصل القاهرة مساء اليوم لبحث التدخلات العسكرية التركية

شوبير: الأهلى نادى القرن من غير أسئلة عن الأحقية.. واسألوا الكاف

شوبير: الأهلى نادى القرن من غير أسئلة عن الأحقية.. واسألوا الكاف

"الصحة" تكشف مواصفات العزل المنزلى لتلقى علاج فيروس كورونا

"الصحة" تكشف مواصفات العزل المنزلى لتلقى علاج فيروس كورونا

تأجيل قضية مقتل عروس المنوفية فى ليلة الصباحية إلى 4 سبتمبر القادم

تأجيل قضية مقتل عروس المنوفية فى ليلة الصباحية إلى 4 سبتمبر القادم

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.09%

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.09%

كشف بترولى بأبوسنان فى الصحراء الغربية بطاقة 4100 برميل و18 مليون قدم غاز يوميا

كشف بترولى بأبوسنان فى الصحراء الغربية بطاقة 4100 برميل و18 مليون قدم غاز يوميا

خطاب شكر من السفارة الأمريكية لمستشفى إسنا للحجر الصحى للعناية بسائحين مرضى

خطاب شكر من السفارة الأمريكية لمستشفى إسنا للحجر الصحى للعناية بسائحين مرضى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة