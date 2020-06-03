اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يونيو 2020 05:33 م
خالد صلاح
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ثانى مدينة صينية تجرى اختبارات حمض نووى لجميع سكانها تخوفا من كورونا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 04:53 م
ثانى مدينة صينية تجرى اختبارات حمض نووى لجميع سكانها تخوفا من كورونا كورونا فى الصين
أ ش أ

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بدأت مدينة "مودانجيانج" الحدودية الواقعة شمال شرقي الصين إجراء اختبارات حمض نووي لسكانها البالغ عددهم 8ر2 مليون شخص، وذلك بعد تسجيل 15 حالة إصابة بفيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19) بدون أعراض الأسبوع الماضي.
وذكرت سلطات المدينة –في بيان اليوم الأربعاء- أنها شكلت فريقا يتألف من 1196 شخصا من نحو 20 مؤسسة طبية لإجراء اختبارات الحمض النووي، وسط مخاوف من ظهور موجة ثانية من الفيروس بعد الإبلاغ مؤخرا عن العديد من الإصابات الوافدة والمحلية.
وعلقت سلطات المدينة في 25 مايو الماضي الدراسة في المدارس الثانوية بعد شهر واحد فقط من استئنافها، مع توقف محطة الركاب على الطريق السريع عن العمل يوم 27 مايو الماضي، وذلك بسبب حالات الإصابة الجديدة.
وتصبح بذلك مدينة "مودانجيانغ" الحدودية ثاني مدينة صينية بعد "ووهان" (المركز السابق لتفشي الفيروس في وسط الصين) تجري مثل هذا الاختبار واسع النطاق. 
وأعلنت سلطات "ووهان" أمس أنها أجرت 8ر9 ملايين اختبار حتى الآن لسكانها البالغ تعدادهم نحو 11 مليون شخص بتكلفة إجمالية بلغت 900 مليون يوان (127 مليون دولار)، حيث تم اكتشاف 300 حالة بدون أعراض فقط، ما يشير إلى أن المدينة آمنة.


الصين

كورونا

فيروس كورونا

كورونا فى الصين

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