اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 10:19 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تونس: وضعنا إستراتيجية لعمل قطاع السياحة وأرسلناها لدول أوروبا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 09:13 م
تونس: وضعنا إستراتيجية لعمل قطاع السياحة وأرسلناها لدول أوروبا شواطئ تونس
كتبت آمال رسلان 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصلت تونس بشكل رسمى مع منظمة السياحة العالمية لعرض إستراتيجية البلاد لاستعادة القطاع السياحي لنشاطه خلال الفترة المقبلة، فى ضوء البروتوكول الصحي في مجال السياحة الذي أعدته وزارة السياحة والصناعات التقليدية.

وخلال اتصال هاتفى أجراه وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد علي التومي، مع الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة "زوراب بولوليكاشفيلي"، قدم التجربة التونسية الناجعة في مجابهة جائحة كورونا.

وقدم الوزير التونسى إستراتيجية الوزارة لاستعادة القطاع السياحي لنشاطه خلال الفترة المقبلة، مسلطًا الضوء على البروتوكول الصحي في مجال السياحة الذي أعدته وزارة السياحة والصناعات التقليدية، وقامت بإرساله والترويج له بعدد مهم من الدول الأوروبية وغيرها.

وقالت الوزارة التونسية فى بيان عبر "فيس بوك" أن محمد علي التومي الأمين العام للمنظمة على مختلف إجراءات استئناف النشاط السياحي بتونس خاصة في ما يتعلق بتواريخ فتح مختلف المؤسسات السياحية وكذلك فتح الحدود معبرًا عن استعداد تونس التام من حيث الإجراءات الوقائية اللازمة لاستقبال الوافدين تونسيين كانوا أو أجانب لقضاء عطلتهم ببلادنا.

كما عبر عن استعداد تونس للتعاون مع الدول الأفريقية والعربية الشقيقة والصديقة للاستفادة من التجربة التونسية في هذا المجال.

ومن جهته، ثمن "زوراب بولوليكاشفيلي" النجاح الذي حققته تونس في مجابهة وباء كورونا معتبرًا أن تجربة  تونس تبعث برسائل طمأنة للعالم بأن تونس تعد أحد البلدان الآمنة صحيًا يمكن السفر إليها.

وكان المدير العام للديوان الوطني للسياحة، نبيل بزيوش أعلن أن الحدود التونسية ستفتح قريبًا، لاستقبال السياح الألمان والأوروبيين والجزائريين وغيرهم، مشيرًا إلى أن المفاوضات جارية مع الأطراف الألمانية المعنية، من أجل فتح حدودها أيضًا.

وأفاد المسئول بأن جائحة كورونا أثرت على النشاط السياحي في تونس على غرار بقية بلدان العالم محدثة أزمة غير مسبوقة.

واعتبر بزيوش، أن اطلاق البروتوكول الصحي للسياحة سيبعث برسالة طمأنة لكل وكالات السفر وللسياح خاصة أنه تم وضع جميع القواعد الصحية لضمان إقامة آمنة في تونس.

 

 

 


تونس

السياحة

السياحة التونسية

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انخفاض إصابات ووفيات كورونا.. هل يتلاشى كوفيد 19؟ .. فيديو

انخفاض إصابات ووفيات كورونا.. هل يتلاشى كوفيد 19؟ .. فيديو

أشرف زكى: رجاء الجداوى قرأت "خبر وفاتها".. وصلولها ركعتين

أشرف زكى: رجاء الجداوى قرأت "خبر وفاتها".. وصلولها ركعتين

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابى كورونا لـ 7350 وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابى كورونا لـ 7350 وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: ارتفاع الحالات المتحولة نتيجة تحاليلها بكورونا إلى سلبية لـ 8371 حالة

الصحة: ارتفاع الحالات المتحولة نتيجة تحاليلها بكورونا إلى سلبية لـ 8371 حالة

الصحة: محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل فى معدل إصابات كورونا

الصحة: محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل فى معدل إصابات كورونا

مصر للطيران تعلن تنظيم رحلات استثنائية لنقل مواطنى الاتحاد الأوروبى وحاملى الإقامة

مصر للطيران تعلن تنظيم رحلات استثنائية لنقل مواطنى الاتحاد الأوروبى وحاملى الإقامة

الصحة: تسجيل 1079 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و36 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 1079 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و36 حالة وفاة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 3-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 3-6-2020

شاهد.. مخطط ترتيب صفوف المصلين تمهيدا لفتح المساجد

شاهد.. مخطط ترتيب صفوف المصلين تمهيدا لفتح المساجد

الحكومة:خطة عودة الأنشطة الرياضية والصلاة بالمساجد والطيران الأسبوع المقبل

الحكومة:خطة عودة الأنشطة الرياضية والصلاة بالمساجد والطيران الأسبوع المقبل

بالاسم ورقم الجلوس.. اليوم السابع ينشر نتائج الشهادة الإعدادية بـ20 محافظة

بالاسم ورقم الجلوس.. اليوم السابع ينشر نتائج الشهادة الإعدادية بـ20 محافظة

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة