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تونس تعتمد طائرات دون طيار لتقصي فيروس كورونا فى عموم البلاد

الأربعاء، 03 يونيو 2020 01:51 م
تونس تعتمد طائرات دون طيار لتقصي فيروس كورونا فى عموم البلاد تونس تستخدم طائرات دون طيار لتقصى فيروس كورونا
كتب مصطفى عنبر

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شهدت تونس، توقيع اتفاقية بين وقعت كل من وزارة الفلاحة ووزارة الصيد البحري والموارد المائية والصحة، حول استغلال أربع طائرات دون طيار لقياس درجات الحرارة لدى المواطنين وتقصي فيروس كورونا بعموم البلاد.

 

وتولى التوقيع على هذه الاتفاقية، التي تندرج في إطار دعم الخطة الوطنية للتّوقّي من فيروس كورونا، ممثّل عن وزارة الفلاحة في شخص الرئيس المدير العام للشركة الوطنيّة لحماية النباتات، شكري شبشوب، وممثّلة عن وزارة الصحة في شخص المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، الدكتورة  نصاف بن علية بوعفيف، حسب بيان لوزارة الفلاحة التونسية.

وتهدف هذه الاتفاقيّة إلى إرساء علاقة شراكة بين الطرفين الموقعين لاستغلال الطائرات دون طيار والكاشفات الحرارية في إطار البرنامج الوطني لوزارة الصحة في مجابهة فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" بكامل تراب الجمهورية طيلة فترة انتشار الفيروس

وسيتمّ بموجب هذه الاتفاقيّة إجراء مسوحات على نطاق واسع لقيس درجات الحرارة لدى المواطنين في محيط يتسع قطره إلى 07 كيلومترات، كما أن هذه الطائرات مجهزة بمضخمات صوتية تمكن من تمرير رسائل تحسيسية للالتزام بالحجر الصحي العام وإتباع التوصيات الوقائية من مخاطر وباء كورونا

وتتجسد مجالات التعاون بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية ووزارة الصحة في قيام الشركة الوطنية لحماية النباتات التابعة لوزارة الفلاحة ببرمجة يومية للنشاط الجوي للطائرات دون طيار بالتنسيق مع مركز العمليات الصحية الاستراتيجية بوزارة الصحة وقاعة العمليات كوفيد بثكنة الحرس الوطني بالعوينة ويكون برنامج النشاط مقسماً حسب فرق العمل ومناطق التدخل ويحدد تاريخ ومدة التدخل.

 

وسيم ربط جميع الطائرات دون طيار بوسائل نقل الصورة الحرارية والمرئية بمركز العمليات الصحية الاستراتيجية بوزارة الصحة والشركة الوطنية لحماية النباتات وقاعة العمليات لجيش الطيران وقاعة العمليات بالعوينة وقاعة العمليات بوزارة الداخلية.

 

 


تونس

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كورونا

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درون

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