اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 04:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"تنبؤ الرى" يتوقع سقوط أمطار غزيرة اليوم على منابع النيل

الأربعاء، 03 يونيو 2020 03:00 ص
"تنبؤ الرى" يتوقع سقوط أمطار غزيرة اليوم على منابع النيل أمطار
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تشير نماذج التنبؤ بمركز التنبؤ بالفيضان بوزارة الموارد المائي والرى، لحالة الطقس والأمطار الْيَوْمَ الأربعاء على منابع حوض نهر النيل،  إلى سقوط أمطار خفيفة إلى غزيرة تتراوح بين " 3-20 مم يوم" على الهضبة الاثيوبية. 
 
كما تشير النماذج إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تتراوح بين 3-20 مم يوم"فى منطقة المستنقعات، وأمطار خفيفة إلى متوسطة بين " 5 - 20 مم يوم" فى البحيرات الاستوائية.
 
أوضحت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط والمشرف على مركز التنبؤ أن الهدف من انشاء المركز، هو تقدير كميات المياه القادمة من أعالى النيل باستخدام أحدث تقنيات للتعامل مع صور الأقمار الاصطناعية التى يتم تحديثها يوميًا مع استخدام النماذج الرياضية المتخصصة لقياس توقيتات، ومعدﻻت سقوط الأمطار بحوض النيل ومواعيد وصولها للبلاد وتحديد حجم الموارد المائية الواردة من أعالى النيل أو المتمثّلة فى مياه الأمطار والسيول لإدارة المنظومة المائية على الوجه الأمثل ومساعدة متخذى القرار عند تشغيل السد العالى والخزانات الكبرى على طول مجرى النيل وكذلك توزيع المياه طبقا للفيضان الوارد واﻻحتياجات المائية للبلاد .
 
وأضافت سيد أن نموذج التنبؤ يتم تشغيله يوميا وتبدأ مدة التنبؤ من يوم تشغيله إلى مدة 5 أيام قادمة ويعتمد النموذج اعتمادا اساسيا على حالة الجو الآن لأنها تعتبر نواة التنؤ لذا فمن الوارد جدا أن تتغير نتائج التنبؤات تغيرات طفيفة لنفس الايام المتنبأ بها أمس عن اليوم ولكن الأفضل هى النتائج الأقرب ليوم التنبؤ،  ولذا نؤكد على الثلاث أيام الاولى فى التنبؤ و تشغيل النماج يوميا وتحديث التنبؤات اولا بأول لضمان نتائج أفضل أما عن تنبؤات الأمطار وكمياتها وشدتها فتعتبر من أصعب العمليات داخل نماذج التنبؤات العدديه ومن الصعب مناقشتها مع غير المختصين.
 
 

مركز التنبؤ بالفيضان

وزارة الموارد المائية والرى

حوض نهر النيل

الهضبة الاثيوبية

اخبار

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

طقس الخليج.. هطول أمطار رعدية فى السعودية وحار فى البحرين

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 08:00 ص

تنبؤ الرى يتوقع سقوط أمطار غزيرة اليوم على الهضبة الأثيوبية

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 12:00 ص

تنبؤ الرى يتوقع سقوط أمطار غزيرة اليوم على الهضبة الإثيوبية

الإثنين، 01 يونيو 2020 02:00 ص

مطران سوهاج الكاثوليكى يترأس قداسا يقتصر على الراهبات بطهطا

الأحد، 31 مايو 2020 03:01 م

وزير الرى يكلف بمركز التنبؤ بمتابعة معدلات سقوط الأمطار فى أعالى النيل

الأحد، 31 مايو 2020 11:23 ص

طقس الخليج.. حار نسبيا فى البحرين وفرص لسقوط أمطار بالسعودية والإمارات

الأحد، 31 مايو 2020 08:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
غرامة 100 ألف جنيه عقوبة الحديث فى شئون الدين بالإعلام بدون ترخيص

غرامة 100 ألف جنيه عقوبة الحديث فى شئون الدين بالإعلام بدون ترخيص

كيف يتم التعامل مع الإجازات المرضية للعامل؟.. القانون يجيب

كيف يتم التعامل مع الإجازات المرضية للعامل؟.. القانون يجيب

اعرف حقك.. قانون المستهلك يمنحك استرداد فلوسك حال تقديم خدمة غير صالحة

اعرف حقك.. قانون المستهلك يمنحك استرداد فلوسك حال تقديم خدمة غير صالحة

أهم 5 افتراضات اقتصادية بالموازنة الجديدة.. معدلات التضخم والنمو أبرزها

أهم 5 افتراضات اقتصادية بالموازنة الجديدة.. معدلات التضخم والنمو أبرزها

العالم يتجه نحو فتح قيود السفر أمام حركة السياحة الدولية.. اعرف التفاصيل

العالم يتجه نحو فتح قيود السفر أمام حركة السياحة الدولية.. اعرف التفاصيل

بسبب الإقبال المتزايد عليها.. 10 معايير للقبول بالمدارس التجريبية الرسمية

بسبب الإقبال المتزايد عليها.. 10 معايير للقبول بالمدارس التجريبية الرسمية

الأوقاف: ترشيد الاستهلاك ألزم وأولى فى أوقات الشدائد والأزمات

الأوقاف: ترشيد الاستهلاك ألزم وأولى فى أوقات الشدائد والأزمات

أخبار × 24 ساعة..التعليم: حظر تحصيل تبرعات أثناء التقديم للعام الدراسى الجديد

أخبار × 24 ساعة..التعليم: حظر تحصيل تبرعات أثناء التقديم للعام الدراسى الجديد

نائب محافظ الإسكندرية:إغلاق 6 آلاف مكان للتجمع والآمر يتوقف على سلوك المواطن

نائب محافظ الإسكندرية:إغلاق 6 آلاف مكان للتجمع والآمر يتوقف على سلوك المواطن

وزير الكهرباء: ما يقوم به العاملين بالتحصيل فى ظل كورونا ليس بجديد على القطاع

وزير الكهرباء: ما يقوم به العاملين بالتحصيل فى ظل كورونا ليس بجديد على القطاع

وزيرة الصحة: 376 مستشفى بها 31 ألف سرير لاستقبال مرضى فيروس كورونا

وزيرة الصحة: 376 مستشفى بها 31 ألف سرير لاستقبال مرضى فيروس كورونا

بيراميدز يعلن توقيع شريف إكرامي على عقود انتقاله للفريق

بيراميدز يعلن توقيع شريف إكرامي على عقود انتقاله للفريق

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة