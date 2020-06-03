تقرير: السود والآسيويون الأكثر عرضة للموت بكورونا فى بريطانيا

أظهرت دراسة رسمية نشرت اليوم الثلاثاء أن السود والآسيويين في إنجلترا الأكثر عرضة للوفاة بنسبة تصل إلى 50 في المئة إذا أصيبوا بمرض كوفيد-19، مما يعزز تقارير سابقة أشارت إلى أن الأقليات العرقية في وضع أشد خطورة.

وأظهر التقرير الذي أعدته إدارة الصحة العامة في إنجلترا لبحث الفوارق في كيفية تأثير المرض على القطاعات المختلفة من الناس أن هناك اختلافا واضحا في تأثيره على الأقليات العرقية وأكد أن أعداد الوفيات بين كبار السن أعلى بكثير.

ويجيء التقرير في وقت أبرز فيه مسؤول بمكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة "الأثر المدمر" للمرض على تلك الفئات في بريطانيا وغيرها من الدول.

وورد في تقرير إدارة الصحة العامة في إنجلترا "معدلات الوفاة من كوفيد-19 أعلى بين المجموعات العرقية السوداء والآسيوية مقارنة بالمجموعات العرقية البيضاء".

وقال إن العرقيات الوافدة من بنجلاديش أكثر عرضة للوفاة من البريطانيين البيض بواقع الضعف تقريبا.

وذكرت الدراسة أن ذوي الأصول الصينية والهندية والباكستانية وغيرهم من العرقيات الآسيوية وكذلك الوافدين من منطقة الكاريبي أو غيرهم من ذوي البشرة السمراء أكثر عرضة للوفاة من المجموعات البريطانية البيضاء بنسبة بين 10 و50 في المئة.

وتتوافق نتائج الدراسة مع تقرير بثه مكتب الإحصاءات الوطني الشهر الماضي ومع تقارير أخرى من فنلندا والولايات المتحدة.

وقالت إدارة الصحة العامة في إنجلترا إن الفارق الأكبر في معدلات الوفاة كان بين الفئات العمرية، إذ أن مصابي الفيروس ممن تجاوزوا الثمانين عاما أكثر عرضة 70 مرة للوفاة ممن هم دون الأربعين. كما أن الرجال أكثر عرضة للوفاة من النساء، ومعدلات الوفاة أعلى كذلك في المناطق الفقيرة.