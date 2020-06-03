تغريم 688 سائقا بالشرقية لعدم الالتزام بارتداء الكمامة

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تحرير 688 مخالفة لسيارة ما بين ميكروباص وتاكسى وسرفيس بمدينة الزقازيق، وتغريم سائقيها لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية، تنفيذاً للقرار الصادر فى هذا الشأن ، ذلك منذ بداية من تطبيق الغرامة .

وشدد المحافظ على تواصل الحملات التفتيشية المفاجئة على سائقى سيارات الأجرة والمواقف العمومية بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من التزام السائقين والركاب بارتاء الكمامة الواقية وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وللحد من انتشار فيروس كورونا .

وعلى مدير الإدارة العامة للمواقف بإلزام أصحاب السيارت بتعقيم السيارات وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب الكمامة الواقية، وذلك حرصاً على صحه وسلامه المواطنين وفى ضوء الإجراءات الإحترازية والوقائية التى إتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لمدير إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف و المتابعة الميدانية بالمحافظة بشن حملات مفاجئة على سائقى سيارات الأجرة و المواقف العمومية، للتأكد من إلتزام السائقين والركاب إرتداء الكمامة الواقية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم .

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، أكد عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام أنه استمرار للحملات المفاجئة على سائقى سيارات الأجرة وبالاشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف تم تشكيل 5 مجموعات عمل يوميا لرصد السائقين المخالفين وغير الملتزمين بارتداء الكمامة الواقيه بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق ، أسفرت عن ضبط 688 سيارة مخالفة وتم تفعيل قرار المحافظ رقم 5770 لسنه 2020 بتحصيل غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه من السائقين المخالفين.