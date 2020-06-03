وقال هوتي، عقب تنصيبه "أشعر بالمسؤولية تجاه النواب، المواطنين، والدستور بشأن المهام التي تنتظرنا"، مضيفا أنه يرغب في المضي قدما في المحادثات مع صربيا.
ويخلف هوتي "ألبين كورتي" الذي أُطيح به في تصويت حجب الثقة شهر مارس الماضي حينما انهار الائتلاف بين حزب فيتيفيندوسي وحزب الرابطة الديمقراطية من أجل كوسوفو.