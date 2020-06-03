قرر البرلمان فى كوسوفو تعيين حكومة جديدة فى البلاد برئاسة "عبد الله هوتى" وذلك بعد أشهر من التوتر السياسى، وأوضحت شبكة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء، أن هوتي، ذا الـ 44 عاما والمسؤول البارز في حزب الرابطة الديمقراطية من أجل كوسوفو، حصل على 61 صوتا من بين 120 في البرلمان.
وقال هوتي، عقب تنصيبه "أشعر بالمسؤولية تجاه النواب، المواطنين، والدستور بشأن المهام التي تنتظرنا"، مضيفا أنه يرغب في المضي قدما في المحادثات مع صربيا.
ويخلف هوتي "ألبين كورتي" الذي أُطيح به في تصويت حجب الثقة شهر مارس الماضي حينما انهار الائتلاف بين حزب فيتيفيندوسي وحزب الرابطة الديمقراطية من أجل كوسوفو.
ومارس الماضى، أطاح برلمان كوسوفو، بالحكومة الائتلافية، عبر تصويت بحجب الثقة، ليغرق بذلك البلد الفقير المضطرب فى أزمة سياسية فى وقت هو أحوج ما يكون فيه إلى قيادة مستقرة فى ظلّ تفشّي جائحة فيروس كورونا المستجدّ.
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