بريشتينا (أ ش أ)

قرر البرلمان فى كوسوفو تعيين حكومة جديدة فى البلاد برئاسة "عبد الله هوتى" وذلك بعد أشهر من التوتر السياسى، وأوضحت شبكة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء، أن هوتي، ذا الـ 44 عاما والمسؤول البارز في حزب الرابطة الديمقراطية من أجل كوسوفو، حصل على 61 صوتا من بين 120 في البرلمان.

وقال هوتي، عقب تنصيبه "أشعر بالمسؤولية تجاه النواب، المواطنين، والدستور بشأن المهام التي تنتظرنا"، مضيفا أنه يرغب في المضي قدما في المحادثات مع صربيا.

ويخلف هوتي "ألبين كورتي" الذي أُطيح به في تصويت حجب الثقة شهر مارس الماضي حينما انهار الائتلاف بين حزب فيتيفيندوسي وحزب الرابطة الديمقراطية من أجل كوسوفو.

ومارس الماضى، أطاح برلمان كوسوفو، بالحكومة الائتلافية، عبر تصويت بحجب الثقة، ليغرق بذلك البلد الفقير المضطرب فى أزمة سياسية فى وقت هو أحوج ما يكون فيه إلى قيادة مستقرة فى ظلّ تفشّي جائحة فيروس كورونا المستجدّ.

وحصلت مذكرة حجب الثقة التى طرحها حزب صغير فى الائتلاف الحكومى، الذى يقوده رئيس الوزراء ألبين كورتى، على 82 صوتاً فى البرلمان المؤلف من 120 نائباً، مقابل 32 نائباً صوّتوا ضدّها فى حين امتنع نائب واحد عن التصويت.

ونقل موزقع قناة فرانس 24 عن رئيسة البرلمان فيوسا عثماني إثر التصويت الذي جرى بعد مناقشات ماراثونية استغرقت حوالى 12 ساعة "بهذا أؤكّد أنّ البرلمان وافق على المذكرة".

ولم تعمّر الحكومة الائتلافية سوى شهرين، بعدما وصلت إلى السلطة إثر هزيمة تاريخية مني بها المتمردون السابقون الذين هيمنوا على السلطة في كوسوفو منذ انفصلت عن صربيا قبل 20 عاماً.