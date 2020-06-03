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"تعليم كفر الشيخ" تنعى تلميذين توفيا غرقا فى ترعة بمطوبس

الأربعاء، 03 يونيو 2020 12:02 ص
"تعليم كفر الشيخ" تنعى تلميذين توفيا غرقا فى ترعة بمطوبس غرق طفل - ارشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تتقدم الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بخالص العزاء لأسرة التلميذين أحمد حمادة حمدي المدهون،وفارس محمد رفيق ابو اسماعيل ، بالصف الثانى والثالث الابتدائي بمدرسة الشهيد بسيونى الابتدائية ، التابعة لإدارة مطوبس التعليمية ،لوفاتهما غرقاً في احدى الترع .

يذكر أن الطفلين  كان يستحمان أمام ماكينة الري الخاصة بأرض أسرتهما ، وبعد انتهاء ري الأرض ودون علمهم أهلهما، توجها للترعة المجاورة لأرض أسرتيهما ، ونزلا للسباحة فيها ولم يجيدا العوم ، وكان برفقتهما شقيق الضحية الأولى ، وعندما رأي تعرض شقيقه وابن عمه للغرق توجه لجدهما حمدي المدهون ، وحاول أهالي القرية انقاذهما ولكنهما فشلوا ، ولكنهم تمكنوا من انتشال جثتيهما ، وبالعرض على النيابة صرحت النيابة بدفن جثتيهما.

 


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