تعليم كفر الشيخ: تكريم مسئولين لتمكنهم من رفع أبحاث الطلاب بنسبة 100%

كفر الشيخ – محمد سليمان

قررت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تكريم عدد من المسئولين والقيادات، لنجاحهم فى رفع الأبحاث الإلكترونية لطلاب التعليم الفنى، فى عدد من الإدارات التعليمية خاصة إدارة برج البرلس التعليمية التى تمكنت من رفع جميع أبحاث الطلاب بنسبة 100%، بالإضافة لمدرسة الحامول الثانوية التجارية، وعدد كبير من مدارس الإدارات التعليمية الـ13 .

وأكدت وكيل الوزارة، أنها تتقدم بالشكر والتقدير لمدير مدرسة برج البرلس التجارية وفصول المقصبة ،عبد الحليم عبد المجيد ،وجمال عوض ومسئولى المنصة بالمدرسة، وإيمان قاسم، وفايزه السيد لويزو ،لمساهمتهم الفعالة فى رفع 2331 بحث إلكترونى.

وأضافت أنها تقدم الشكر للمهندس عبد الناصر الزعيم منسق إدارة البرلس، والمهندس محمد السبكى، مدير عام التعليم الفنى، والدكتور أحمد وعيوع ،مدير عام إدارة برج البرلس ،وعصام غانم مسئول التعليم الفنى بالإدارة ،و هانى حمدان منسق المنصة بالمديرية.

وقالت وكيل الوزارة، كما تتقدم بالشكر لمدرسة الحامول الثانوية التجارية بنات، وخاصة مدير المدرسة ،مصطفى موسى، ومسئول المنصة ،حمادة عبد العزيز ،ومسئول المنصة بإدارة الحامول التعليمية، والمهندس غنيم السيد لمساهمتهم الفعالة، فى مساعدة وتسهيل رفع الطلاب أبحاثهم على المنصة.