اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 11:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تعرف على جهود الداخلية لإزالة التعديات من أملاك الدولة والزراعات

الأربعاء، 03 يونيو 2020 11:32 ص
تعرف على جهود الداخلية لإزالة التعديات من أملاك الدولة والزراعات تعديات - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض لإستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لإرتكاب تلك المخالفات.

 

ونجحت مديرية أمن أسيوط في تأمين تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وآمنت مديرية أمن القليوبية تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة .

      

وتمكنت مديرية أمن الإسكندرية من تأمين تنفيذ قرارات إزالة صادر من حى مينا البصل ، وآمنت مديرية أمن الغربية تأمين تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

           

ونجحت مديرية أمن المنوفية في تأمين تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وآمنت مديرية أمن الجيزة تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

      

وتمكنت مديرية أمن بنى سويف من تأمين تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وآمنت مديرية أمن السويس تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وآمنت مديرية أمن الأقصر  تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الإستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة إستردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.

 

 


تعديات

أملاك الدولة

الزراعات

التعديات

حملات امنية

وزارة الداخلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.09%

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.09%

كشف بترولى بأبوسنان فى الصحراء الغربية بطاقة 4100 برميل و18 مليون قدم غاز يوميا

كشف بترولى بأبوسنان فى الصحراء الغربية بطاقة 4100 برميل و18 مليون قدم غاز يوميا

خطاب شكر من السفارة الأمريكية لمستشفى إسنا للحجر الصحى للعناية بسائحين مرضى

خطاب شكر من السفارة الأمريكية لمستشفى إسنا للحجر الصحى للعناية بسائحين مرضى

نيوزويك: ترامب رفع درجة تأهب الجيش فى واشنطن إلى ما يقرب من مستوى الحرب

نيوزويك: ترامب رفع درجة تأهب الجيش فى واشنطن إلى ما يقرب من مستوى الحرب

التعليم لطلاب الثانوية العامة: ركزوا فى مراجعة المقررات والامتحان فى موعده

التعليم لطلاب الثانوية العامة: ركزوا فى مراجعة المقررات والامتحان فى موعده

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 32 درجة

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 32 درجة

القضاء يقرر اليوم مصير متهمين بذبح مواطن بسبب 200 جنيه فى السلام

القضاء يقرر اليوم مصير متهمين بذبح مواطن بسبب 200 جنيه فى السلام

تجنبا للازدحام.. اعرف كيف تدفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا × 10 معلومات

تجنبا للازدحام.. اعرف كيف تدفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا × 10 معلومات

انتهاء اليوم الـ70 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ70 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

غرامة 100 ألف جنيه عقوبة الحديث فى شئون الدين بالإعلام بدون ترخيص

غرامة 100 ألف جنيه عقوبة الحديث فى شئون الدين بالإعلام بدون ترخيص

كيف يتم التعامل مع الإجازات المرضية للعامل؟.. القانون يجيب

كيف يتم التعامل مع الإجازات المرضية للعامل؟.. القانون يجيب

اعرف حقك.. قانون المستهلك يمنحك استرداد فلوسك حال تقديم خدمة غير صالحة

اعرف حقك.. قانون المستهلك يمنحك استرداد فلوسك حال تقديم خدمة غير صالحة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة