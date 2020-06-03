تعرف على جهود الداخلية لإزالة التعديات من أملاك الدولة والزراعات

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض لإستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لإرتكاب تلك المخالفات.

ونجحت مديرية أمن أسيوط في تأمين تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وآمنت مديرية أمن القليوبية تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة .

وتمكنت مديرية أمن الإسكندرية من تأمين تنفيذ قرارات إزالة صادر من حى مينا البصل ، وآمنت مديرية أمن الغربية تأمين تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

ونجحت مديرية أمن المنوفية في تأمين تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وآمنت مديرية أمن الجيزة تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وتمكنت مديرية أمن بنى سويف من تأمين تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وآمنت مديرية أمن السويس تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وآمنت مديرية أمن الأقصر تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الإستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة إستردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.