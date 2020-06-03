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تعرف على الحالة الصحية لرجاء الجداوى بمستشفى أبو خليفة للعزل.. فيديو

الأربعاء، 03 يونيو 2020 09:43 م
تعرف على الحالة الصحية لرجاء الجداوى بمستشفى أبو خليفة للعزل.. فيديو الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى
الإسماعيلية - السيد فلاح

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أجرى "اليوم السابع"، بثا مباشرا على صفحته الرسمية على "فيس بوك"، من أمام مستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية، قدم خلاله تفاصيل الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، التى قضت 11 يومًا داخل العزل بالمستشفى، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، يوم 27 رمضان الماضى، عقب انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي أذيع في رمضان الماضي، ودخلت العزل ليلة عيد الفطر المبارك.

وصاحب دخول الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، العزل الصحى بالإسماعيلية، شائعات كثيرة كل ساعة على السوشيال ميديا، وهو ما أزعج أسرتها كثيرة.

وقالت أميرة حسن مختار، الابنة الوحيدة للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، فى وقت سابق إن والدتها تعانى من ارتفاع درجة حرارتها منذ دخولها الحجر الصحى بالإسماعيلية، مشيرة إلى أن تستمر مشكلتها الصحية حتى الآن فى درجة الحرارة التي ترتفع ثم تنخفض وهو الأمر الذى يتكرر باستمرار.

وأكدت "أميرة"، أن الحالة الصحية لوالدتها، لم تشهد أى تطورات خلال الساعات الماضية، مضيفة أنها لا تزال في غرفة العناية المركزة بمستشفى العزل الطبى فى الإسماعيلية، مطالبة الجمهور بالدعاء بدلا من إطلاق الشائعات.

وأصيبت الفنانة رجاء الجداوى، يوم 27 رمضان، عقب انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي أذيع في رمضان الماضي، بارتفاع فى درجة الحرارة، وأجرت أشعة وتحليل الـ "PCR"، والذى أثبت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها إلى مستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية ليلة العيد.

كانت نتيجة أول تحاليل معملية الخاصة برجاء الجداوى، ظهرت الأربعاء الماضى، إيجابية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وهى أول تحليل يتم للفنانة الكبيرة منذ دخلوها الحجر الصحى بالإسماعيلية.

وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة لا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من شاب رجال أعمال "محمد هندى"، مدير إحدى شركات النسيج الشهيرة، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها رضوى.

والفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة والراقصة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون أشهر عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.


رجاء الجداوى

الحالة الصحية لرجاء الجداوى

مستشفي ابو خليفه للعزل الصحى

العزل الصحى بالاسماعيليه

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