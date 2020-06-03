تعرف على أسعار الأسماك اليوم الأربعاء بسوق العبور للجملة

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 3-6-2020 ، استقرارا وفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة، حيث يشهد سوق الأسماك إقبالا عقب انتهاء شهر رمضان المبارك وعيد الفطر ولكن ظلت الأسعار مستقرة بالأسواق نظرا لزيادة الإنتاج المحلي من في المزارع السمكية.

استقر سعر كيلو سمك البلطى "1" ليتراوح بين 23 - 26، وسعر كيلو البلطى "2" بين 20 - 23 جنيها، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى17 – 39 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.

فيما استقر سعر كيلو القشر بياض عند 60 - 80 جنيها، بينما استقر سعر البياض الأملس بين 60 - 80 جنيها، والبياض الأملس "خليجى " بين 25 - 35 جنيها، كما تراوح سعر سمك القرامين الشيلان بين 10 - 20 جنيها، واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50 -210 جنيها، وسجلت أسعار المكرونة السويسري 60 - 70 جنيها، والمكرونة الخليجى بين 32 - 38 جنيها، والمكرونة المجمدة بين 20 - 30 جنيها، وموسى بين 60 - 80 جنيها للكيلو.

كما سجل سعر البورى ليتراوح بين 32 - 46 جنيها للكيلو، وتراوح سعر البربون بين 35 - 45 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 100 جنيها، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 110- 170 جنيها، فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 130 جنيها، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85 - 350 جنيها.