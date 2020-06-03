تعافى 6 حالات من كورونا وخروجهم من مستشفى العزل ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت مستشفى العزل بالمدينة الجامعية للبنات بشرق النيل ببني سويف، اليوم الاربعاء، برئاسة الدكتورة سالى الخولى مديرة المستشفى، تعافى وخروج 6 حالات جديدة بعد أن تحولت نتيجة تحليل العينة الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية.

وواصلت الدكتورة سالى الخولى، مديره مستشفى العزل والفريق الطبي بالمدينة الجامعية، تقديم الخدمة الصحية للحالات المستقرة ولا تحتاج لدخول المستشفيات ضمن البروتوكول الموقع بين وزارتي الصحة و التعليم العالى لاستخدام المدن الجامعية في هذا الغرض.

ووجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف فى بيان له الشكر والتقدير للدكتور أسامة أحمد عبد الفتاح والفريق الطبي والتمريض والإداريين والخدمات المعاونة على أداء واجبهم طوال الفتره المقررة 14 يوما بالمدينة الجامعية التي تعمل كمستشفي لعزل الحالات الإيجابية والمستقره صحيا..

من جانبه هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المتعافين من الفيروس من أبناء المحافظة وكل المصريين، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، وأن يعم الخير على جموع الشعب المصري، وداعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا شعبا وقيادة، وأن نعبر من هذه المحنة أقوياء ومنتصرين ويد واحدة في مجابهة الأزمات.

وأكد محافظ بني سويف فى بيان سابق له على ان كافة أجهزة المحافظة لا تدخر جهد وتبذل كل مافي وسعها لمجابهة تداعيات تلك الأزمة ضمن خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن ، مشيرا إلى أنه تم الاستعداد بالشكل المطلوب للتعامل مع اية سيناريوهات محتملة ، وكل الأجهزة بالمحافظة مستعدة تماما لتنفيذ مهامها ومسئوليتها تجاه إدارة الأزمة.