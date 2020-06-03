اليوم السابع
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تعافى 24 حالة كورونا فى المدينة الجامعية بطنطا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 08:40 م
تعافى 24 حالة كورونا فى المدينة الجامعية بطنطا الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية
الغربية عادل ضرة

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أكدت الدكتورة آيات شمس مدير العزل بالمدينة الجامعية بنات بالغربية فى بيان لها أن عدد من تعافوا وخرجوا من المستشفى لمنازلهم منذ افتتاح العزل على مدار الأيام الماضية بعد شفائهم وتعافيهم وتحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية وبعضهم تحول للعزل المنزلى بشكل جزئى واستثنائى بلغ أكثر من 500 مريض، مشيرة إلى أن نسبة الشفاء بالمدينه الجامعية تعدت نسبة الـ 51 % وهى نسبة تفوق نسب الشفاء .

وأضافت "شمس"، أن المدينة الجامعية بها الآن 156 مصابا 24 حالة منهم تحولت نتائجهم من إيجابية إلى سلبية فى انتظار نتيجة عينة أخرى وتعافيهم وخروجهم إلى منازلهم، مؤكدة أنها تقوم مرورها اليومى عليهم للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحه بالغربيه إن الوطن بأكمله يقدر الدور العظيم الذى يقوم به جيش مصر الأبيض من الأطباء والتمريض، وشدد على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وخاصة فى الفترة الراهنة.

من ناحيه اخرى انتهى مساء اليوم فريق من الطب الوقائى بالاداره الصحية اول المحلة تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية، من دفن جثمان شخص متوفى بالمقابر الجديدة بالمحلة، اثر وفاته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وعقب انتهاء مراسم الدفن تم إشعال النيران فى النعش والتخلص منه كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس كورونا.

كان المتوفى قد ظهرت عليه أعراض الفيروس وتم نقله لمستشفى المحلة العام، وجاءت نتيجة فحص العينات الخاصه به ايجابيه وتدهورت الحالة الصحية له، وتوفى داخل المستشفى.

وقامت المستشفى بتغسيل الجثمان وتكفينه وفقاً لإجراءات مكافحة العدوى ونقله برفقة فريق من الطب الوقائى للمقابر الجديدة ودفنه وإشعال النيران فى النعش بد انتهاء الدفن، كما تم تطهير المقابر كإجراء احترازى للحد من انتشار كورونا.

من ناحيه اخرى أعلن الدكتور أحمد البرعي، مدير مستشفى كفر الزيات لعزل مصابى فيروس كورونا المستجد فى محافظة الغربية، عن خروج 14 من المصابين بفيروس كورونا المستجد بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء وخروجهم لمنازلهم.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية إن مستشفى كفر الزيات استقبلت 905 حالة من محافظة الغربية ومحافظات أخرى منذ بداية الجائحة وإلى الآن تحولت نتائج 500 حالة إلى سلبية ونقلهم إلى المدينة الجامعية وبعد المتابعة لبعض الحالات تم خروج 175 حالة تماثلوا للشفاء التام وخروجهم إلى المنازل من عزل كفر الزيات، كما أكد أن مستشفى كفر الزيات تحقق أعلى معدلات للشفاء مقدما كل الشكر للأطقم الطبية.


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