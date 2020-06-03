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تشييع جثمان الكاتب الصحفى الراحل رجائى الميرغنى عقب صلاة الظهر من 15 مايو

الأربعاء، 03 يونيو 2020 10:37 ص
تشييع جثمان الكاتب الصحفى الراحل رجائى الميرغنى عقب صلاة الظهر من 15 مايو الكاتب الصحفى الراحل رجائى الميرغنى
كتب ــ محمد السيد

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تقام صلاة الجنازة على الكاتب الصحفى الراحل رجائى الميرغنى وكيل نقابة الصحفيين الأسبق، الذى وافته المنية فجر اليوم الأربعاء، عقب صلاة الظهر أمام مقابر الأسرة بـ15 مايو على طريق الأوتوستراد. ونعى ضياء رشوان نقيب الصحفيين، ببالغ الأحزان والأسى الجماعة الصحفية والنخبة المصرية وعموم المصريين، أحد رموز الصحافة المصرية الكاتب الصحفي والنقابى الكبير رجائي الميرغنى وكيل نقابة الصحفيين الأسبق ونائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط السابق، والذى وافته المنية فجر اليوم الأربعاء، بعد مسيرة عطاء متواصل لوطنه ومهنته ونقابته لعقود طويلة.

وتقدم ضياء رشوان، في بيان له، بخالص العزاء لحرم الفقيد خيرية شعلان الكاتبة الصحفية الكبيرة وأسرته وأصدقائه وتلاميذه ومحبيه، متوجها إلى الله سبحانه وتعالى بالدعوات أن يتقبله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وأصدقائه وتلاميذه الصبر والسلوان. وكان الفقيد رحل فجر اليوم إثر أزمة صحية صدرية عن عمر ناهز 72 عاما.   


نقابة الصحفيين

رجائى الميرغنى

اخبار مصر

الصحفيين

وفاة رجائى الميرغنى

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