اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 03:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى تشاد

الأربعاء، 03 يونيو 2020 02:35 ص
تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى تشاد محاولات لمنع تفشى كورونا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن وزير الصحة في تشاد محمود يوسف خيال، اليوم، عن تسجيل 19 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين بهذا الوباء داخل البلاد إلى 790 شخصًا.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أضاف الوزير التشادي أن عدد الأشخاص المتعافين من وباء كورونا في البلاد قد ارتفع إلى 593 حالة، مقابل 66 حالة وفاة.

ولجأت الحكومة التشادية، لعقوبة رادعة، حيث فرضت عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 يوما على كل من لا يرتدي الكمامة في الأماكن العامة بموجب قرار حكومي تم توقيعه .

 

وجاء في القرار الصادر عن وزير الدفاع والأمن محمد صلاح وأصبح ساري المفعول ، "أي شخص لا يحترم وضع كمامة سيُعاقب بغرامة قدرها 2000 فرنك وقد يسجن أيضا لمدة تصل إلى خمسة عشر يوما على الأكثر


تشاد

حكومه تشاد

كورونا

فيروس كورونا

اصابات كورونا

وفيات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأمم المتحدة تستعين بـ 80 راويًا فى تشاد للتوعية بمخاطر "كورونا".. صور

السبت، 16 مايو 2020 08:19 م

لو ملبستش الكمامة هتتحبس.. السجن 15 يوما فى تشاد لكل من لا يرتديها بالأماكن العامة.. المغرب تفرضها إجباريا فى حالة التنقل الضرورى.. قناع الفم والأنف إلزامي فى ألمانيا.. وكنس الشوارع أغرب عقوبة للمخالف فى مدغشقر

الثلاثاء، 12 مايو 2020 12:30 ص

السجن عقوبة عدم ارتداء الكمامة بالأماكن العامة فى تشاد

الإثنين، 11 مايو 2020 01:38 م

اليوم.. مطار مرسى علم يستقبل رحلة قادمة من تشاد وغانا تقل مصريين عالقين بالخارج

الخميس، 07 مايو 2020 07:30 ص

انتحار 44 معتقلاً من عناصر جماعة بوكو حرام بالسم داخل مركز احتجاز فى تشاد

الإثنين، 20 أبريل 2020 02:53 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيف يتم التعامل مع الإجازات المرضية للعامل؟.. القانون يجيب

كيف يتم التعامل مع الإجازات المرضية للعامل؟.. القانون يجيب

اعرف حقك.. قانون المستهلك يمنحك استرداد فلوسك حال تقديم خدمة غير صالحة

اعرف حقك.. قانون المستهلك يمنحك استرداد فلوسك حال تقديم خدمة غير صالحة

أهم 5 افتراضات اقتصادية بالموازنة الجديدة.. معدلات التضخم والنمو أبرزها

أهم 5 افتراضات اقتصادية بالموازنة الجديدة.. معدلات التضخم والنمو أبرزها

العالم يتجه نحو فتح قيود السفر أمام حركة السياحة الدولية.. اعرف التفاصيل

العالم يتجه نحو فتح قيود السفر أمام حركة السياحة الدولية.. اعرف التفاصيل

بسبب الإقبال المتزايد عليها.. 10 معايير للقبول بالمدارس التجريبية الرسمية

بسبب الإقبال المتزايد عليها.. 10 معايير للقبول بالمدارس التجريبية الرسمية

الأوقاف: ترشيد الاستهلاك ألزم وأولى فى أوقات الشدائد والأزمات

الأوقاف: ترشيد الاستهلاك ألزم وأولى فى أوقات الشدائد والأزمات

أخبار × 24 ساعة..التعليم: حظر تحصيل تبرعات أثناء التقديم للعام الدراسى الجديد

أخبار × 24 ساعة..التعليم: حظر تحصيل تبرعات أثناء التقديم للعام الدراسى الجديد

نائب محافظ الإسكندرية:إغلاق 6 آلاف مكان للتجمع والآمر يتوقف على سلوك المواطن

نائب محافظ الإسكندرية:إغلاق 6 آلاف مكان للتجمع والآمر يتوقف على سلوك المواطن

وزير الكهرباء: ما يقوم به العاملين بالتحصيل فى ظل كورونا ليس بجديد على القطاع

وزير الكهرباء: ما يقوم به العاملين بالتحصيل فى ظل كورونا ليس بجديد على القطاع

وزيرة الصحة: 376 مستشفى بها 31 ألف سرير لاستقبال مرضى فيروس كورونا

وزيرة الصحة: 376 مستشفى بها 31 ألف سرير لاستقبال مرضى فيروس كورونا

بيراميدز يعلن توقيع شريف إكرامي على عقود انتقاله للفريق

بيراميدز يعلن توقيع شريف إكرامي على عقود انتقاله للفريق

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ70 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ70 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة