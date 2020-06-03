تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى تشاد

وكالات

أعلن وزير الصحة في تشاد محمود يوسف خيال، اليوم، عن تسجيل 19 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين بهذا الوباء داخل البلاد إلى 790 شخصًا.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أضاف الوزير التشادي أن عدد الأشخاص المتعافين من وباء كورونا في البلاد قد ارتفع إلى 593 حالة، مقابل 66 حالة وفاة.

ولجأت الحكومة التشادية، لعقوبة رادعة، حيث فرضت عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 يوما على كل من لا يرتدي الكمامة في الأماكن العامة بموجب قرار حكومي تم توقيعه .

وجاء في القرار الصادر عن وزير الدفاع والأمن محمد صلاح وأصبح ساري المفعول ، "أي شخص لا يحترم وضع كمامة سيُعاقب بغرامة قدرها 2000 فرنك وقد يسجن أيضا لمدة تصل إلى خمسة عشر يوما على الأكثر