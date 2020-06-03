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تسجيل 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى كردستان

الأربعاء، 03 يونيو 2020 04:19 م
تسجيل 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى كردستان اختبار فيروس كورونا - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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ذكر موقع روسيا اليوم، أن وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان العراق أعلنت عن تسجيل 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في الإقليم إلى 849 حالة.

وذكر بيان لوزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، أن هذه الإصابات تم تشخيصها بعد إجراء 1496 عملية فحص خلال الـ24 ساعة الماضية حيث تم تسجيل 6 إصابات في عاصمة الإقليم أربيل، و46 في السليمانية و52 في محافظة دهوك  وبذلك يكون العدد الكلي للإصابات في عموم إقليم كردستان 849 حالة، من بينها 14 حالة وفاة، و434 حالة شفاء، ولا تزال هناك 401 إصابة تحت العناية الطبية.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة العراقية فى إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى دهوك، وقالت الوزارة فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية، إن الإصابات الجديدة تعود لـ12 رجلاً و15 امرأة ،و 6 أطفال، مشيرة إلى أن جميع المصابين من المخالطين لمصاب سابق وممن شاركوا في مأدبة طعام ومن سكنة مدينة دهوك .

وأوضحت أن بذلك يرتفع العدد الكلي للإصابات بالاقليم بفيروس كورونا إلى 826 حالة بينها 14 وفاة و434 حالة شفاء.

وكانت حكومة اقليم كردستان، أعلنت الاثنين، عن فرض حظر شامل للتجوال، فى عموم مدن الاقليم، وقالت وزارة داخلية اقليم كردستان - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) - إنها قررت بعد استشارة رئيس الحكومة ونائبه ووزير الصحة، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا وحماية الأمن الصحي للإقليم، منع التنقل بين كل من محافظات أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة وإدارتي رابرين وكرميان المستقلتين بشكل تام، اعتباراً من اليوم وحتى 6 يونيو الجاري، وتضمنت القرارات حظر التجوال للمشاة والسيارات بشكل كامل داخل كل المحافظات والإدارات المستقلة، وتوقيع العقوبة على كل من يخالف هذا القرار.


كردستان

العراق

إصابات

كورونا

ازمه كورونا

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