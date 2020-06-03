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تزامنا مع جائحة كورونا.. الصحة العالمية تحذر من السجائر الإلكترونية: تسبب أضراراً صحية

الأربعاء، 03 يونيو 2020 08:24 م
تزامنا مع جائحة كورونا.. الصحة العالمية تحذر من السجائر الإلكترونية: تسبب أضراراً صحية السجائر الإلكترونية
كتب هيثم سلامة

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تزامنا مع جائحة كورونا، أكدت منظمة الصحة العالمية، أن السجائر الإلكترونية ليس أقل ضرارا من العادية، موضحة إلى إعادة التفكير في ذلك الإطار، موضحة أنها ترغب في جيل خالى من تعاطى التبغ والتعرض للدخان بصورة غير مباشرة ، مما يعرض الكثير إلى الوفاة أو المرض.

ونشرت المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية فى شرق المتوسط،  "فيديوهات" عبر من خلالها البعض عن أراءهم حول السجائر الإلكترونية، موضحة أنها ليست أمنة وإن المسئولين عن تلك الصناعة يقنعوك بذلك، حيث تجعل لها نكهات مختلفة، مستغلة المشاهير لذلك الغرض، موضحة أن ذلك جزءا من الحيل والتكتيكات لاستهداف جيل جديد من المستهلكين، حيث انكشف السر بأن السجائر الإلكترونية تسبب التهابات الحلق والفم والثعال والغثيان والإدمان أيضا، حيث تبتكر المصانع طرقا لاصطياد المستهلكين الجدد، فلا تقع فريسة.

وكتب الحساب الرسمي على تويتر لمكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط، بموقع تويتر:" هل تعتقد بأن السجائر الالكترونية أقل ضرراً من السجائر العادية؟ إذاً أعد التفكير في ذلك! تسعى دوائر صناعة التبغ إلى جعل ذلك أمراً مُصدقاً..السجائر الالكترونية تؤدي إلى الإدمان، وتسبب أضراراً صحية وغيرها من المشاكل".

وأضاف في فيديو أخر:" نرغب في إيجاد جيل خال من تعاطي التبغ ومن التعرض للدخان غير المباشر والوفاة والمرض اللذين يسبباهما.. لا تكن الهدف القادم. عبّر عن رأيك".


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