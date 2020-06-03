اليوم السابع
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ترامب: CNN ستجعلك تصدق أن الأناركيين والإرهابيين ألطف الأشخاص فى العالم

الأربعاء، 03 يونيو 2020 03:23 م
ترامب: CNN ستجعلك تصدق أن الأناركيين والإرهابيين ألطف الأشخاص فى العالم ترامب والاحتجاجات
ريهام عبد الله

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هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وسائل الإعلام الأمريكية والتى وصفها بـ"المزيفة"، وعلى رأسها "سى إن إن"، و"إم إس دى إن سى"، مشيرا إلى أنهم يجعلون الأناركيين والسفاحين واللصوص، و"أنتيفا" يبدو وكأنهم ألطف الأشخاص على كوكب الأرض.

وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"إذا كنت تشاهد وتتابع وسائل الإعلام المزيفة، CNN  أو MSDNC ، سيجعلونك تعتقد وتصدق أن القتلة، الإرهابيين، الأناركيين، السفاحين، اللصوص، وأنتيفا وآخرين، أنهم ألطف، وأروع الناس في العالم بأسره... لا، إنهم ما هم عليه، أنهم سيئين جدًا لبلدنا!".

ترامب
ترامب

 

وفى سياق آخر وجه زعماء للبروتستانت والكاثوليك فى الولايات المتحدة، انتقادات لاذعة للرئيس دونالد ترامب، بعد يوم من إجلاء محتجين سلميين بالقوة من أجل التقاط صورة له أمام كنيسة قريبة من البيت الأبيض.

وفاز ترامب في انتخابات 2016 الرئاسية بدعم قوي من الكاثوليك والإنجيليين البيض ومع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر، يحاول ترامب استمالة هؤلاء الناخبين بالصورة التي التقطت له أمام كنيسة القديس يوحنا الأسقفية وبزيارة لنصب تذكاري للبابا يوحنا بولس الثاني وبأمر تنفيذي يوجه الوكالات الأمريكية "لحماية" الحريات الدينية في الخارج.

لكن الزعماء الدينيين نددوا بمعاملة الإدارة للأمريكيين الذين يحتجون على وفاة جورج فلويد، وهو أمريكي من أصل أفريقي عمره 46 عاما ولفظ أنفاسه بعد أن جثم ضابط شرطة أبيض بركبته على عنقه لمدة تسع دقائق تقريبا في مدينة منيابوليس يوم 25 مايو.


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