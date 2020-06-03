ترامب: ما فعلته فى 3 سنوات لأصحاب البشرة السمراء لم يفعله بايدن فى 43 سنة

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن ما فعله فى 3 سنوات للأمريكيين أصحاب البشرة لم يفعله بايدن فى 43 سنة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أنه من الطبيعى دعوة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لقمة مجموعة الـ7، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكانت مؤسسة الرئاسة الروسية "الكرملين"، قد أكدت أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أبلغ نظيره الروسى فلاديمير بوتين، بخطته لعقد قمة مجموعة السبع.

وأضافت الرئاسة الروسية، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، أن بوتين وترامب ناقشا فى اتصال هاتفى اتفاق أوبك+ على اعتبار أنه يؤدى إلى استقرار أسواق النفط.

وكان الكرملين قال إن تصريحات مستشارة الأمن القومى للرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، بشأن "تورط موسكو" بالاضطرابات فى أمريكا هى "تلميحات خاطئة" لا يمكن أن تعكس وجهة نظر واشنطن الرسمية.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، عن المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف، يوم الاثنين، فى رده على سؤال حيال تصريحات المستشارة السابقة، سوزان رايس : "أولا، نحن بالتأكيد نراقب عن كثب ما يحدث فى الولايات المتحدة، لكن كل ما يحدث هناك شأن داخلى لهذا البلد، لم نتدخل قط فى الشئون الأمريكية وليست لدينا النية بالتدخل".