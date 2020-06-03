تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.48% بمستهل التعاملات

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.48% خاسراً 35.08 نقطة ليصل إلى مستوى 7250.15 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.12% رابحاً 82.99 نقطة ليصل إلى مستوى 7430.94 نقطة، وبلغ حجم التداول 130.3 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال.

وتراجع 17 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 3.65%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.75%، تلاه قطاع الأدوية بنسبة 1.43%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.22%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.99%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.80%.

وارتفع 76 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "جاكو" بنسبة 7.45%، ثم سهم "الوطنية" بنسبة 6.97%، ثم سهم "دور" بنسبة 4.14%، فيما تراجع 105 سهماً على رأسها سهم "كهرباء السعودية" بنسبة 3.99%، ثم سهم "إكسترا" بنسبة 2.39%، ثم سهم "معادن" بنسبة 2.11%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 373.5 مليون ريال سعودي.