اليوم السابع
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تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.48% بمستهل التعاملات

الأربعاء، 03 يونيو 2020 12:02 م
تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.48% بمستهل التعاملات البورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.48% خاسراً 35.08 نقطة ليصل إلى مستوى 7250.15 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.12% رابحاً 82.99 نقطة ليصل إلى مستوى 7430.94 نقطة، وبلغ حجم التداول 130.3 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال.
 
وتراجع 17 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 3.65%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.75%، تلاه قطاع الأدوية بنسبة 1.43%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.22%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.99%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.80%.
 
وارتفع 76 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "جاكو" بنسبة 7.45%، ثم سهم "الوطنية" بنسبة 6.97%، ثم سهم "دور" بنسبة 4.14%، فيما تراجع 105 سهماً على رأسها سهم "كهرباء السعودية" بنسبة 3.99%، ثم سهم "إكسترا" بنسبة 2.39%، ثم سهم "معادن" بنسبة 2.11%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 373.5 مليون ريال سعودي.

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