اليوم السابع
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تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

الأربعاء، 03 يونيو 2020 11:01 ص
تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك بورصة الكويت - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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استهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع لمعظم المؤشرات، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.05% خاسراً 4.290 ليصل إلى مستوى 5020.63 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.03% رابحاً 1.490 نقطة ليصل إلى مستوى 5463.33 نقطة، وهبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.40% خاسراً 16.560 نقطة ليصل إلى مستوى 4149.08 نقطة، وانخفض مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.37%، خاسراً 15.080 نقطة ليصل إلى مستوى 4042.57 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 112.4 مليون سهم بقيمة 16.7 مليون دينار كويتى عبر 4666 صفقة، وتراجعت 4 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.34%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.33%، تلاه قطاعي الاتصالات والخدمات بنسبة 0.15%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.47%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.47%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.04%.
 
وجاء سهم شركة نور للاستثمار المالي على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10.26%، يليه سهم شركة التجارة والاستثمار العقاري بنسبة 9.97%، ثم سهم شركة أعيان العقارية بنسبة 9.73%، فيما تصدر سهم شركة صناعات أسمنت الفجيرة القائمة الحمراء بانخفاض قدره 13.65% ثم سهم شركة الديرة القابضة بنسبة 12.82%، ثم سهم شركة بيت الاستثمار الخليجي بنسبة 8.59%.
 
 
وفي سياق متصل بدأت الشركات الكويتية المدرجة ببورصة الكويت، تحديد مواعيد انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية بعد إلغاء حظر التجوال الكلي، إذ حددت شركة سنام العقارية، موعد انعقاد الجمعية العامة العادية يوم الأحد الموافق 21 يونيو، لمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية ومناقشة اقتراح توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، كما حددت شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري يوم الاثنين الموافق 22 يونيو موعداً لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.
 

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