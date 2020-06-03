اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 02:38 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع جماعى لمؤشرات بورصة الكويت بعد صعودها لثلاث جلسات متتالية

الأربعاء، 03 يونيو 2020 02:00 م
تراجع جماعى لمؤشرات بورصة الكويت بعد صعودها لثلاث جلسات متتالية بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكل المؤشرات، بعد صعودها لثلاث جلسات متتالية، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.22% خاسراً 11.16 ليغلق عند مستوى 5014.39 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.15% خاسراً 8.05 نقطة ليغلق عند مستوى 5453.79 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.42% خاسراً 17.5 نقطة ليغلق عند مستوى 4147.69 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.6%، خاسراً 24.33 نقطة ليغلق عند مستوى 4033.37 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 161.9 مليون سهم بقيمة 23.5 مليون دينار كويتى عبر 7060 صفقة، وتراجعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.51%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.35%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.06%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.11%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.87%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.09%.
 
وجاء سهم شركة نور للاستثمار المالي على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 12.82%، يليه سهم شركة التجارة والاستثمار العقاري بنسبة 9.97%، ثم سهم شركة أعيان العقارية بنسبة 9.73%، فيما تصدر سهم بيت الاستثمار الخليجي القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.69% ثم سهم شركة وربة للتأمين بنسبة 8.29%، ثم سهم شركة الديرة القابضة بنسبة 6.15%.
 
وفى سياق متصل بدأت الشركات الكويتية المدرجة ببورصة الكويت، تحديد مواعيد انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية بعد إلغاء حظر التجوال الكلي، إذ حددت شركة سنام العقارية، موعد انعقاد الجمعية العامة العادية يوم الأحد الموافق 21 يونيو، لمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية ومناقشة اقتراح توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، كما حددت شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري يوم الاثنين الموافق 22 يونيو موعداً لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.
 
وفي سياق آخر أعلنت شركة التمدين العقارية، عن نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة اليوم الأربعاء، وقرر المجلس تعديل التوصية المقترحة، وذلك بتخفيض نسبة توزيعات الأرباح النقدية على المساهمين عن عام 2019 لتصبح 5% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 5 فلس لكل سهم، وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العامة للمساهمين، وذلك لتدعيم المركز المالي للشركة.

بورصة الكويت

بورصة الكويت للاوراق المالية

الكويت

اقتصاد الكويت

اخبار البورصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصدر ليبي: حفتر يصل القاهرة مساء اليوم لبحث التدخلات العسكرية التركية

مصدر ليبي: حفتر يصل القاهرة مساء اليوم لبحث التدخلات العسكرية التركية

شوبير: الأهلى نادى القرن من غير أسئلة عن الأحقية.. واسألوا الكاف

شوبير: الأهلى نادى القرن من غير أسئلة عن الأحقية.. واسألوا الكاف

"الصحة" تكشف مواصفات العزل المنزلى لتلقى علاج فيروس كورونا

"الصحة" تكشف مواصفات العزل المنزلى لتلقى علاج فيروس كورونا

تأجيل قضية مقتل عروس المنوفية فى ليلة الصباحية إلى 4 سبتمبر القادم

تأجيل قضية مقتل عروس المنوفية فى ليلة الصباحية إلى 4 سبتمبر القادم

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.09%

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.09%

كشف بترولى بأبوسنان فى الصحراء الغربية بطاقة 4100 برميل و18 مليون قدم غاز يوميا

كشف بترولى بأبوسنان فى الصحراء الغربية بطاقة 4100 برميل و18 مليون قدم غاز يوميا

خطاب شكر من السفارة الأمريكية لمستشفى إسنا للحجر الصحى للعناية بسائحين مرضى

خطاب شكر من السفارة الأمريكية لمستشفى إسنا للحجر الصحى للعناية بسائحين مرضى

نيوزويك: ترامب رفع درجة تأهب الجيش فى واشنطن إلى ما يقرب من مستوى الحرب

نيوزويك: ترامب رفع درجة تأهب الجيش فى واشنطن إلى ما يقرب من مستوى الحرب

التعليم لطلاب الثانوية العامة: ركزوا فى مراجعة المقررات والامتحان فى موعده

التعليم لطلاب الثانوية العامة: ركزوا فى مراجعة المقررات والامتحان فى موعده

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 32 درجة

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 32 درجة

القضاء يقرر اليوم مصير متهمين بذبح مواطن بسبب 200 جنيه فى السلام

القضاء يقرر اليوم مصير متهمين بذبح مواطن بسبب 200 جنيه فى السلام

تجنبا للازدحام.. اعرف كيف تدفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا × 10 معلومات

تجنبا للازدحام.. اعرف كيف تدفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا × 10 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة