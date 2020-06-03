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تدريب طلاب جامعة حلوان على العزف من المنزل لآلة البيانو "أون لاين".. فيديو

الأربعاء، 03 يونيو 2020 02:08 م
تدريب طلاب جامعة حلوان على العزف من المنزل لآلة البيانو "أون لاين".. فيديو الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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قدم الدكتور وائل كامل بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان دورة تدريبات لطلابه للعزف فى مجموعة على البيانو لأربعة أصوات مختلفة أون لاين، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتور كرم ملاك عميد الكلية.



وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان قام الدكتور وائل كامل بالتدريب على مقطوعة للبيانو أربع ايدى، كل عازفه تعزفها عن بعد، وسجلوها عن بعد، ومن المتعارف عليه أن التدريب على هذه النوعية من المقطوعات ذات الأربع أيدى، يكون من خلال تجمع العازفين فى مكان واحد لإعطاء الإرشادات اللازمة لأن أداء كل منهم مرتبط بالآخر بشكل تام، وأى خطأ صغير من أحدهما قد يعوق أداء الأخر، مع أهمية ارتباطهم من خلال السمع والنظر، والمشاعر الداخلية فى الأداء كوحدة وحدة، تحت مظلة العمل وطابع المؤلف والعصر، لذا بذل المتدربين جهداً كبير لتحقيق ذلك الهدف متباعدين، حيث تحتوى المقطوعة على إيقاعات، حليات، موازين متغيرة، قفلات بأماكن غير تقليدية.

يأتى هذا ضمن خطة كلية التربية الموسيقية بالتدريب الإلكترونى ودعوة الدولة بضرورة الحفاظ على النفس والأسرة والمجتمع من خلاله حملة خليك بالبيت.

 


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التعليم اون لاين

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