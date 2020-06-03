تخصيص أرقام خط ساخن لتلقى شكاوى كورونا بجنوب سيناء

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وسبق وأعلنت صحة جنوب سيناء ، أنه تتواصل أعمال الكشف والفحص الطبي الظاهري بالكواشف السريعة لجميع المواطنين العائدين والمترددين علي المحافظة بالنقطة الطبية بكمين عيون موسي لفحص كافة الأعراض الظاهرية التي تساعد في الكشف عن فيروس كورونا المستجد .

من جهته أوضح الدكتور أيمن رخا وكيل الوزارة ، أن ماتقوم به الفرق الطبية بنقطة عيون موسي يأتي بناء علي تكليفات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في ضوء الإجراءات الوقائية والإحترازية لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية كلا فيما يخصة من حيث تسجيل كافة بيانات الوافدين للمحافظة بالكشوف والسجلات ومتابعتهم المتابعة الدورية خلال فترة العزل المنزلي .

وأوضح أن ماتقوم به الفرق الطبية بنقطة عيون موسي يقتصر علي الفحص الطبي الظاهري للمواطنين بالكواشف السريعة للمساعدة في الكشف عن أية أعراض ظاهرية لفيروس كورونا المستجد كالكحة والرشح والذكام وارتفاع درجة الحرارة تمهيدا لإجراء الفحوصات المعملية والتي تؤكد ثبوت إيجابية التحاليل للحالات المصابة بفيروس كورونا من عدمة .

وتنفيذا لتعليمات وتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة قام الدكتور أيمن رخا وكيل الوزارة ، والدكتورة أماني الدمرداش مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية ، والفريق المرافق لهم ، بتوزيع حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية للمخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد .

من جانبه قال الدكتور أيمن رخا وكيل الوزارة ، أنه تم توزيع حقيبة المستلزمات وتوصيلها منزليًا لكافة المخالطين بطور سيناء مؤكدا متابعتهم المتابعة الدورية من خلال فرق الترصد والتقصي بالمديرية وتقديم أوجه الرعاية والنصائح الطبية اللازمة لهم .

يأتي ذلك بناء علي تعليمات وتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بإطلاق سيارات القوافل العلاجية لتوزيع حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية للمخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد .