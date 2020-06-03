اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يونيو 2020 05:53 م
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تحرير 20 محضر لمواطنين خالفوا قرار ارتداء الكمامة بكوم أمبو

الأربعاء، 03 يونيو 2020 05:12 م
تحرير 20 محضر لمواطنين خالفوا قرار ارتداء الكمامة بكوم أمبو جانب من الحملة
أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم الأربعاء، عددا من الحملات الأمنية بمراكز المحافظة بتعليمات من اللواء هشام فاروق مدير أمن أسوان لضبط المخالفين لقرار ارتداء الكمامة، في إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، وأسفرت الجهود عن تحرير 20 محضرا لمخالفتهم قرار رئيس مجلس الوزراء بارتداء الكمامة.

وأسفرت الحملة بمركز كوم أمبو عن تحرير وحدة شرطة مرافق كوم أمبو برئاسة النقيب سمير بخيت، 20 محضرا مخالفه لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1069 لسنة 2020 لعدم ارتداء الكمامة واتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

يأتي ذلك تنفيذاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والتعلميات المشددة من اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان بضرورة تطبيق قرار إرتداء الكمامة لجميع مستخدمين وسائل النقل العامة والخاصة وأصحاب المحلات والعاملين بها والمترددين على الأسواق أو المجمعات أو السوبر ماركت والعاملين والمترددين علي المنشآت والدواوين والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات والبنوك والشركات التابعة للقطاعين العام والخاص
توقيع غرامة 4 آلاف جنيه على كل من يخالف هذا القرار.

 


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