اليوم السابع
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تحرير قضايا غش تجارى فى حملة تموينية بالجيزة

الأربعاء، 03 يونيو 2020 03:37 م
تحرير قضايا غش تجارى فى حملة تموينية بالجيزة حملة تموين- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كثفت مديرية أمن الجيزة حملاتها التموينية، لإعادة الانضباط للأسواق والمحلات التجارية، وضبط المتهمين بحيازة مواد غذائية فاسدة ومجهولة المصدر.

أسفرت حملة شنها ضباط مباحث التموين بالجيزة، عن تحرير 106 قضية تموينية متنوعة بين إغلاق منشآت غير مرخصة، وغش تجارى، وحيازة مواد غذائية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن الأسعار. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، ويواصل رجال مباحث التموين إعداد الحملات على الأسواق وثلاجات حفظ السلع الغذائية.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد. · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".


حملة تموين

غش تجاري

تموين الجيزة

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