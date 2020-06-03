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تجنبا للازدحام.. اعرف كيف تدفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا × 10 معلومات

الأربعاء، 03 يونيو 2020 05:30 ص
تجنبا للازدحام.. اعرف كيف تدفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا × 10 معلومات عداد الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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السداد الإلكتروني لفواتير الكهرباء وشحن العداد مسبوق الدفع إلكترونيًا، لقى إقبال كبير خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك لتجنب الاختلاط والتزاحم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" لقراءه طرق الدفع الإلكترونية لفواتير الكهرباء وشحن أرصدة العدادات مسبوقة الدفع، وفيما يلي منافذ دفع الفواتير وشحن العداد مسبوق الدفع :
 
-شحن العدادات مسبقة الدفع إلكترونيا:
 
1-  أكثر من 1000 مركز شحن تابع لشركات توزيع الكهرباء.
 
2-  80 ألف نقطة شحن كروت المنتشرة على مستوى الجمهورية تابعة لفورى.
 
3-  60 ألف نقطة شحن عن طريق منافذ شركات التحصيل الالكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي (مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي).
 
-  سداد فواتير الكهرباء إلكترونيا:
 
1-الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر (www.eehc.gov.eg) لجميع فواتير شركات التوزيع (استعلام – دفع فواتير).
2- توافر أكثر 60 ألف مركز تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الالكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي (مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي)
 
3- 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فوري.
 
4- 12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير (البنك الأهلي - بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricol – بنك أبو ظبي الامارتي – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK) عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store -  Play Store)
 
5- مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على (App Store -Play Store)
 
6-تطبيق My Fawry علي الهاتف المحمول (App Store -Play Store) .
 
7- 10آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية.
 
 
 
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

الدفع الالكتروني لفواتير الكهرباء

محمد شاكر

اليوم السابع بلس

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