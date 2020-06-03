اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يونيو 2020 02:57 م
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تجديد حبس 30 شخصا فى واقعة حرق منزل المتهم بقتل شاب فى الشرقية

الأربعاء، 03 يونيو 2020 02:40 م
تجديد حبس 30 شخصا فى واقعة حرق منزل المتهم بقتل شاب فى الشرقية مشاجرة قرية تليجة كفر صقر
الشرقية - فتحية الديب

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قررت محكمة كفر صقر بالشرقية تجديد  حبس 30 شخصا 15 على ذمة التحقيقات، فى واقعة حرق منزل المتهم بقتل شاب بقرية تليجة، ووجهت النيابة العامة بمعرفة أحمد شكري، وكيل النائب العام بنيابة كفر صقر للمتهمين تهم القيام بأعمال البلطجة والحريق العمد وخرق حظر التجوال وحيازة أسلحة.

وكانت الأجهزة بمديرية أمن الشرقية، قد ألقت القبض على 30 شخصا من المتهمين فى واقعة حرق منزل ملك أسرة المتهم بقتل شاب من عائلة "ع" بقرية تليجة مركز كفر صقر، وذلك بتهمة الحريق والبلطجة، بداية الواقعة يوم الأربعاء، عندما تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بنشوب مشاجرة، بين عائلتى "م" و"ع" بسبب خلافات الجيرة وأسفرت عن إصابة "صالح م ح" 31 سنة من أبناء عائلة "ع" وتوفى متأثرا بإصابته بعد نقله للمستشفى العام، وتوجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، برئاسة اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، والعميد عمرو رءوف، مدير المباحث، والأمن العام، والأمن المركزي.

وتبين من التحقيقات، فور علم أبناء عائلة "ع" بوفاة ابنهم توجه عدد من أبناء عائلتهم إلى منزل العائلة الثانية وأشعلوا النيران فى منزلين وحظيرة مواشي، وتوجهت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على النيران التى نشبت بمنزل المتهمين، وتمكنت الأجهزة الأمنية السيطرة على الأوضاع بالقرية وتم ضبط المتهم فى واقعة القتل، وجارى ضبط متهم آخر مشترك معه، وتم البقاء على قوات أمنية بالقرية لحين تهدئة الأوضاع.

وقررت نيابة كفر صقر العامة بالشرقية، بمعرفة أحمد شكري، وكيل النائب العام، وبإشراف المستشار أحمد خفاجي المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، بحبس المتهم المضبوطة في واقعة القتل و ضبط وإحضار 3 أشخاص فى الواقعة، وتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في الجريمة.


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