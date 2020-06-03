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تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة خطف مقاول وطلب فدية من نجله بـ15 مايو

الأربعاء، 03 يونيو 2020 12:23 م
تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة خطف مقاول وطلب فدية من نجله بـ15 مايو متهمين بخطف شخص-ارشيفية
كتب ـ كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة التبين و15 مايو، تجديد حبس 3 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة خطف، صاحب شركة مقاولات، ومطالبة نجله بدفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحه، حيث كان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، يفيد بأن أحد الأشخاص (مالك شركة مقاولات - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) أثناء سيره بالسيارة قيادته بدائرة القسم متجهاً للشركة عمله الكائنة بدائرة قسم شرطة حلوان، فوجئ بقيام 3 مجهولين يستقلون سيارة ملاكى باستيقافه وتهديده بسلاح نارى كان بحوزة أحدهم واصطحابه بسيارته إلى أحد الدروب الصحراوية بدائرة مركز الصف بالجيزة وقاموا بالاتصال بابنه وطلبوا منه مبلغ مالى قدره (2 مليون جنيه كفدية لإطلاق سراحه، إلا أن نجله قام بالتفاوض معهم واتفق على دفع (مبلغ 250 ألف جنيه)، وطلبوا منه ترك المبلغ المالى بطريق (الكريمات/أطفيح) وعقب ذلك أطلقوا سراحه بالسيارة قيادته.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص (مقاول، ونجل شقيقته "سائق" - مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان وآخر مقيم بمحافظة الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين الأول والثانى، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابها للواقعة تفصيلياً بالاشتراك مع المتهم الهارب، وقرر الأول بأنه نظراً لسابقة عمله طرف المجنى عليه وعلمه بثرائه، عقد العزم على خطفه ومساومة ابنه على دفع مبالغ مالية نظير إطلاق سراحه، وفى سبيل تنفيذ مخططه استعان بالمتهمين الثانى والثالث لارتكاب الواقعة، وتم بإرشاد المتهمين ضبط (مبلغ 65 ألف جنيه "من متحصلات الواقعة")، وأضافا بأن السلاح والسيارة المستخدمين فى ارتكاب الواقعة وباقى المبلغ المالى بحوزة المتهم الثالث.

وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى مكان اختباء المتهم الهارب بإحدى المناطق الجبلية الكائنة بمركز شرطة الصف بالجيزة، باستهدافه أمكن ضبطه وبحوزته (سيارة ملاكى "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة" - مسدس صوت - 10 طلقات - مبلغ 135 ألف جنيه - 150 جرام لمخدر الهيروين).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين المضبوطين، وأضاف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


امن القاهرة

اختطاف شخص فى 15 مايو

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