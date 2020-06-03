تجديد حبس موظفين بقطاع الآثار 15 يوما على ذمة اتهامهم بتلقى رشوة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة بولاق أبو العلا، تجديد حبس موظفين بقطاع الآثار 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة تلقى رشوة.

كشفت تحريات مباحث الأموال العامة، عن تفاصيل القبض على مدير آثار غرب القاهرة، وموظف فى إدارة الأملاك بقطاع الآثار الإسلامية والقبطيةـ وموظف فى آثار مناطق غرب القاهرة.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهمين، توجهوا لتنفيذ قرار إزالة وتحرير محضر ضد مالك عقار ملاصق لحرم أثرى موجود فى منطقة بولاق أبو العلا، وعقب وصولهم إلى المكان، تفاوض أحد المتهمين مع مالك العقار، وعرض عليه حصوله على 50 ألف، مقابل التغاضى عن تنفيذ أمر الإزالة، وتحرير محضر ضده.

وكشفت التحريات أن المتهمين حرروا محاضر ضد مالك العقار، بدعوى أن عقاره ملاصق للمنطقة الأثرية وبه تعدى ثم ابتزوه للحصول منه على رشوة لتعديل المحضر.

اتفق أحد المتهمين على التقابل مع مالك العقار فى محله، وطلب منه موظف الآثار رشوة 50 ألف جنيه، واتصل هاتفيا بالمتهمين الآخرين مدير آثار غرب القاهرة والمتهم الأخر موظف فى إدارة الأملاك بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية، لطمأنه مالك العقار بأنهم سيقومون بتعديل المحضر، بأنه غير معتدى على الحرم الأثرى الملاصق لعقاره.

توجه مالك العقار وأبلغ قسم شرطة بولاق أبو العلا بالواقعة، حيث تبين من تحريات مباحث الأموال العامة، صحة الواقعة وطلبوا من مالك العقار الاتفاق مع موظف الآثار، بالتقابل فى أحد الأماكن لحصوله على المبلغ المتفق عليه 50 ألف جنيه، مقابل تغاضيهم عن تعديل المحضر المحرر ضده بتعديه على الحرم الأثرى، حيث تم تصوير الاتفاق صوت وصورة أثناء تسليم مالك العقار موظف الآثار مبلغ الرشوة، حيث اتصل الموظف بالمتهمين الآخرين أثناء جلوسه مع مالك العقار، وأخبرهم بأنه حصل على المبلغ المتفق عليه من مالك العقار لتعديل المحضر المحرر ضده بان عقاره غير ملاصق للحرم الأثرى، فتم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيق معهم.

وألقت مباحث القاهرة، القبض على مدير آثار مناطق غرب القاهرة، و2 موظفين بتهمة الحصول على رشوة 50 ألف جنيه، من مالك عقار مقابل التغاطى عن تحرير محضرا ضده بتعديه على حرم أثرى بمنطقة بولاق أبو العلا، حرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية بتلقى مباحث الأموال العامة، بلاغا من مالك عقار ملاصق لحرم أثرى، أفاد فيه بعرض موظف فى الآثار حصوله على رشوة مقابل عدم تحرير محضرا ضده بتعدى العقار الذى يملكه على حرم أثرى فى منطقة بولاق أبو العلا، بتكثيف التحريات تبين صحة البلاغ، حيث تمت مراقبة المتهمين وتم القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق واستدعاء مجرى التحريات وتفريغ مكالمات المتهمين مع مالك العقار وفيديوهات ضبطهم أثناء تسليمهم الرشوة.