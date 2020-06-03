تجديد حبس مسئول مخزن ضبط بحوزته 5 أطنان لحوم فاسدة بالخليفة

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس مسئول مخزن، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته 5 أطنان لحوم فاسدة داخل ثلاجة غير مرخصة بدائرة قسم الخليفة.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات. تمكن رجال مباحث تموين القاهرة من ضبط المدير المسئول عن ثلاجة غير مرخصة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الخليفة لحيازته كمية قدرها 5.300 طن سلع غذائية عبارة عن "مفروم لحوم، دهون حيوانية" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش التدليس على جمهور المستهلكين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.