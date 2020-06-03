تجديد حبس المتهم بقتل سيدة مسنة لسرقتها فى مدينة نصر

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر،تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بقتل سيدة مسنة لسرقتها بمدينة نصر.

تلقى اللواء نبيل سليم ، مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة مدينة نصر أول، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة كائنة بدائرة القسم، بالانتقال والفحص عُثر على جثة سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية 72 عاما مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة "مالكة الشقة محل البلاغ" مسجاه على وجهها بصالة الشقة فى حالة متحللة، وملفوف حول عنقها حبل وتبين وجود آثار دماء بأرضية الصالة، وسلامة جميع منافذ الشقة ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل 26 سنة مقيم بمنطقة الخصوص بالقليوبية وأصل بلدته بأسيوط.