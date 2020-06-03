اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 01:22 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل سيدة مسنة لسرقتها فى مدينة نصر

الأربعاء، 03 يونيو 2020 12:25 م
تجديد حبس المتهم بقتل سيدة مسنة لسرقتها فى مدينة نصر جثة وحبس -رشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر،تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بقتل سيدة مسنة لسرقتها بمدينة نصر.
 
تلقى اللواء نبيل سليم ، مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة مدينة نصر أول، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة كائنة بدائرة القسم، بالانتقال والفحص عُثر على جثة سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية 72 عاما مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة "مالكة الشقة محل البلاغ" مسجاه على وجهها بصالة الشقة فى حالة متحللة، وملفوف حول عنقها حبل وتبين وجود آثار دماء بأرضية الصالة، وسلامة جميع منافذ الشقة ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل 26 سنة مقيم بمنطقة الخصوص بالقليوبية وأصل بلدته بأسيوط.
 
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق، مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بسابقة تعرفه على المجنى عليها وتردده عليها بمسكنها لقضاء احتياجاتها، ونظراً لمروره بضائقة مالية، وعلمه بثراء المجنى عليها اختمرت فى ذهنه فكرة التخلص منها وسرقتها، وفى سبيل ذلك قام باصطحابها من مسكنها للشقة محل البلاغ لإنهاء بعض أعمال التجديدات بها، وأثناء ذلك قام بمغافلتها وخنقها باستخدام حبل حتى فارقت الحياة واستولى على (هاتفها المحمول - مبلغ مالى 400 جنيه - المفاتيح الخاصة بها) وتوجه للشقة سكنها واستولى من داخلها على (خاتم ذهب- جهاز كمبيوتر "لاب توب" – شاحن - هاتف محمول - فيزا كارد - 2 وحدة تخزين خارجية "فلاشة" - كمية من الإكسسوارات - شمعدان كريستال)، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، واتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 
 

 


مدينة نصر

قسم مدينة نصر

المتهم بقتل مسنة فى مدينة نصر

أخبار الحوادث

أخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تأجيل قضية مقتل عروس المنوفية فى ليلة الصباحية إلى 4 سبتمبر القادم

تأجيل قضية مقتل عروس المنوفية فى ليلة الصباحية إلى 4 سبتمبر القادم

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.09%

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.09%

كشف بترولى بأبوسنان فى الصحراء الغربية بطاقة 4100 برميل و18 مليون قدم غاز يوميا

كشف بترولى بأبوسنان فى الصحراء الغربية بطاقة 4100 برميل و18 مليون قدم غاز يوميا

خطاب شكر من السفارة الأمريكية لمستشفى إسنا للحجر الصحى للعناية بسائحين مرضى

خطاب شكر من السفارة الأمريكية لمستشفى إسنا للحجر الصحى للعناية بسائحين مرضى

نيوزويك: ترامب رفع درجة تأهب الجيش فى واشنطن إلى ما يقرب من مستوى الحرب

نيوزويك: ترامب رفع درجة تأهب الجيش فى واشنطن إلى ما يقرب من مستوى الحرب

التعليم لطلاب الثانوية العامة: ركزوا فى مراجعة المقررات والامتحان فى موعده

التعليم لطلاب الثانوية العامة: ركزوا فى مراجعة المقررات والامتحان فى موعده

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 32 درجة

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 32 درجة

القضاء يقرر اليوم مصير متهمين بذبح مواطن بسبب 200 جنيه فى السلام

القضاء يقرر اليوم مصير متهمين بذبح مواطن بسبب 200 جنيه فى السلام

تجنبا للازدحام.. اعرف كيف تدفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا × 10 معلومات

تجنبا للازدحام.. اعرف كيف تدفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا × 10 معلومات

انتهاء اليوم الـ70 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ70 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

غرامة 100 ألف جنيه عقوبة الحديث فى شئون الدين بالإعلام بدون ترخيص

غرامة 100 ألف جنيه عقوبة الحديث فى شئون الدين بالإعلام بدون ترخيص

كيف يتم التعامل مع الإجازات المرضية للعامل؟.. القانون يجيب

كيف يتم التعامل مع الإجازات المرضية للعامل؟.. القانون يجيب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة