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تجديد تعيين سوسن حبشى وكيلا لوزارة التضامن ببورسعيد

الأربعاء، 03 يونيو 2020 01:01 ص
تجديد تعيين سوسن حبشى وكيلا لوزارة التضامن ببورسعيد الدكتورة سوسن أحمد محمد محمد حبشى وكيل مديرية التضامن ببورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1091 لسنة 2020 بتجديد تعيين الدكتورة سوسن أحمد محمد محمد حبشى وكيل مديرية التضامن ببورسعيد .

 

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وشمل قرار رئيس مجلس الوزراء تجديد  تعيين وكلاء وزارة التضامن الاجتماعي فى 8 محافظات على مستوى الجمهورية وهم:

 

السيد عبد الفتاح يوسف محمد، لمديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية ورضا متولى سيد أحمد، لمديرية البحر الأحمر وأيمن عبد الموجود عابد أبوالخير رئيسًا للإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات.

 

وتجديد تعيين سوسن أحمد محمد محمد حبشى لمديرية بورسعيد، وحاتم محمد إبراهيم السيد أبوالنجا لمديرية البحيرة ومنير أبوالخير علي عزام لمديرية المنوفية ومحمد سيد سيد عبد المجيد، لمديرية القاهرة والسيد علي حسن مسلم لمديرية كفر الشيخ وميرفت سيد فهمي علي، لمديرية الشرقية.

 


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