تجدد الاحتجاجات أمام البرلمان التونسى للمطالبة بسحب الثقة من الغنوشى

كتب مصطفى عنبر

تجمع منذ قليل أنصار الحزب الدستوري الحر التونسى أمام مقر البرلمان التونسى، للتعبير عن مساندتهم للنائبة عبير موسي في عريضة سحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، وذلك على هامش الجلسة العام المخصصة للنظر في لائحة الدستوري الحر للتدخل الغنوشي في الشأن الخارجي. وفقا لصحيفة الجريدة التونسية.

ورفع المحتجون جملة من الشعارات أهمها "سحب الثقة من الغنوشي واجب "و"بالروح والدم نفديك يا عبير"، وخرجت عبير موسي من الجلسة العامة مصحوبة بنواب كتلتها لمساندة أنصارها في هذا التحرك الاحتجاجي.

ودعت النائبة بالبرلمان التونسى عن حزب الوطني الحر عبير موسي، اليوم الأربعاء، في مداخلتها في جلسة سحب الثقة من الغنوشي التونسيين إلى السهر إلى بعد منتصف ليل اليوم لمتابعة الجلسة.

واعتبرت موسي أن راشد الغنوشي يحاول تمييع الجلسة والتهرب من المسؤولية وذلك بعد أن أجرى مشاورات مع أعضاء كتلة النهضة الذين وصفتهم بأعضاء "التنظيم".

وقالت موسي: كل الأمل أن يفرح التونسيين اليوم بجمع 73 إمضاء لسحب الثقة من الغنوشي.

ووجهة إصبعه للغنوشي قائلة: "نتمنى أن نخلص البرلمان منك اليوم". وفقا لصحيفة الجريدة التونسية.