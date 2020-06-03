تباين بورصات الخليج بجلسة الأربعاء.. والأسواق الإماراتية تربح 2 مليار درهم

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.86% خاسراً 62.82 نقطة ليغلق عند مستوى 7222.41 نقطة، وهبطت مؤشرات بورصة الكويت، بعد صعودها خلال الجلستين الماضيتين، وانخفض مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.15% خاسراً 5.18 نقطة ليغلق عند مستوى 3535.010 نقطة، فيما ارتفعت الأسواق الإماراتية، إذ ربحت نحو 2 مليار درهم، كما عاودت بورصة البحرين الصعودة مرة أخرى.

بورصة السعودية تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.86% خاسراً 62.82 نقطة ليغلق عند مستوى 7222.41 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.29% رابحاً 95.31 نقطة ليغلق عند مستوى 7473.30 نقطة، وبلغ حجم التداول 286.8 مليون سهم بقيمة 5.8 مليار ريال.

وتراجع 16 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 3.98%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.47%، تلاه قطاع الأدوية بنسبة 2.33%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.83%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.60%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.54%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.49%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.26%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.88%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.87%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.73%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.51%، فيما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.26%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.19%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.16%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.04%.

وارتفع 41 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "جاكو" بنسبة 8.44%، ثم سهم "نادك" بنسبة 5.14%، ثم سهم " الوطنية" بنسبة 5.02%، فيما تراجع 148 سهماً على رأسها سهم "الأسماك" بنسبة 4.89%، ثم سهم " كهرباء السعودية" بنسبة 4.34%، ثم سهم "أنابيب" بنسبة 3.77%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 637.2 مليون ريال سعودي.



بورصة الكويت أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بعد صعودها لثلاث جلسات متتالية، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.22% خاسراً 11.16 ليغلق عند مستوى 5014.39 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.15% خاسراً 8.05 نقطة ليغلق عند مستوى 5453.79 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.42% خاسراً 17.5 نقطة ليغلق عند مستوى 4147.69 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.6%، خاسراً 24.33 نقطة ليغلق عند مستوى 4033.37 نقطة. أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بعد صعودها لثلاث جلسات متتالية، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.22% خاسراً 11.16 ليغلق عند مستوى 5014.39 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.15% خاسراً 8.05 نقطة ليغلق عند مستوى 5453.79 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.42% خاسراً 17.5 نقطة ليغلق عند مستوى 4147.69 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.6%، خاسراً 24.33 نقطة ليغلق عند مستوى 4033.37 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 161.9 مليون سهم بقيمة 23.5 مليون دينار كويتى عبر 7060 صفقة، وتراجعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.51%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.35%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.06%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.11%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.87%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.09%.

وجاء سهم شركة نور للاستثمار المالي على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 12.82%، يليه سهم شركة التجارة والاستثمار العقاري بنسبة 9.97%، ثم سهم شركة أعيان العقارية بنسبة 9.73%، فيما تصدر سهم بيت الاستثمار الخليجي القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.69% ثم سهم شركة وربة للتأمين بنسبة 8.29%، ثم سهم شركة الديرة القابضة بنسبة 6.15%.



بورصة أبوظبي ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الرابعة على التوالي، بنسبة 0.174% رابحاً 7.359 نقطة ليغلق عند مستوى 4284.735 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 900 مليون درهم ليغلق عند مستوى 481.78 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي) وبلغ حجم التداول 63.9 مليون سهم، بقيمة 261.1 مليون درهم، عبر تنفيذ 2225 صفقة.

وجاء ارتفاع بورصة أبوظبي مدفوعاً بصعود قطاع العقار بنسبة 1.35%، أعقبه قطاع قطاع البنوك بنسبة 0.68%، تلاقه قطاع الصناعة بنسبة 0.25%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.16%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.08%.

وارتفع 13 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها بنك أبوظبي التجاري بنسبة 4.6%، ثم سهم شركة رأس الخيمة العقارية بنسبة 4.24%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 1.83%، فيما تراجعت 7 أسهم على رأسها سهم شركة أكسا الهلال الأخضر للتأمين بنسبة 5%، ثم سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 4.76%، ثم سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 2.11%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 107.6 مليون درهم وارتفع بنسبة 0.17%.



بورصة مسقط تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.15% خاسراً 5.18 نقطة ليغلق عند مستوى 3535.010 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.4 مليون سهم بقيمة 1.3 مليون ريال عبر تنفيذ 379 صفقة لعدد 33 سهماً.

وارتفعت 6 أسهم على رأسها "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 3.51%، ثم سهم "ريسوت للأسمنت" بنسبة 2.33%، ثم سهم "البنك الوطني العماني" بنسبة 1.27%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 4.35%، ثم سهم "العنقاء للطاقة" بنسبة 1.85%، ثم سهم "السوادي للطاقة" بنسبة 1.75%.



بورصة دبى ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.76% رابحاً 15.25 نقطة ليغلق عند مستوى 1999.71 نقطة، وبلغ حجم التداول 161.6 مليون سهم محققة ما قيمته 209.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 3833 صفقة لعدد 32 سهماً، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 1.70%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.21%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.83%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.82%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.56%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.32%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 4.99%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.68%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%.

وارتفع 19 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أرامكس بنسبة 3.77%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 2.68%، فيما تراجعت 10 أسهم، على رأسها سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 5%، ثم سهم شركة الأسمنت الوطنية بنسبة 5%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 20.9 مليون ورقة بقيمة 54.2 مليون درهم.

بورصة البحرين عاود المؤشر العام لسوق البحرين المالى، الصعود بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.45% رابحاً 5.67 نقطة ليغلق عند مستوى 1275.39 نقطة، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع هامشي، وبلغ حجم التداول 3.4 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون درهم، وارتفع ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 21.79% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 2.46%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.5%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.60% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين لمطاحن الدقيق بنسبة 0.31%، شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.31%. عاود المؤشر العام لسوق البحرين المالى، الصعود بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.45% رابحاً 5.67 نقطة ليغلق عند مستوى 1275.39 نقطة، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع هامشي، وبلغ حجم التداول 3.4 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون درهم، وارتفع ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 21.79% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 2.46%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.5%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.60% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين لمطاحن الدقيق بنسبة 0.31%، شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.31%.

كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.87%، مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جى إف إتش المالية بنسبة 1.41%، كما ارتفع سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 2.54%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.37%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.27%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.39% بضغوط هبوط سهم بى.إم.إم.أى بنسبة 3.97%، وهبط سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 3.03%.