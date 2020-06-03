اليوم السابع
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تباطؤ حركة السيارات أعلى كوبرى أكتوبر المتجه من مدينة نصر للدقى

الأربعاء، 03 يونيو 2020 11:39 ص
تباطؤ حركة السيارات أعلى كوبرى أكتوبر المتجه من مدينة نصر للدقى كوبرى اكتوبر-أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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تباطأت حركة مرور السيارات أعلى كوبرى أكتوبر، اليوم الأربعاء، أمام المتجه من مدينة نصر وصلاح سالم إلى وسط القاهرة وميدان التحرير والمهندسين، والاتجاه العكسي للقادم من وسط البلد والمهندسين، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية تكدس مروري.

وتوقفت حركة السيارات بنفق الأزهر، أمام القادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وشهد المسطح الأرضى بميدان الأوبرا، والشوارع المؤدية لمن يسلك النفق فى الاتجاهين حالة من الازدحام المرورى، كما ظهرت بشوارع القاهرة والجيزة، خلال الساعات الأولى من اليوم، تكدس فى حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية.

فيما ظهرت سيولة مرورية أعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح، وانتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

وانتشرت الخدمات المرورية على الطرق، ومراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال وتشكيل غرف عمليات للمتابعة أولا بأول.

 

 

 

 

 


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