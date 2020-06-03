تأجيل محاكمة صيدلى بتهمة ترويج الترمادول بحلوان لـ6 أغسطس

كتب أحمد حسنى

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، تأجيل محاكمة المتهم "ش.ح" صيدلي، لاتهامه بترويج مخدر الترمادول بحلوان لجلسة 6 أغسطس المقبل، عقدت الجلسة بعضوية المستشارين حسن حسين عيسى، وعصام يحيى يمانى، ووليد محمد صيرة، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وهاني حمودة.

وأسندت النيابة للمتهم "ش.ح"، صيدلى، تهمة إحراز بقصد الاتجار جوهر مخدر " الترمادول"، حال استغلاله مقتضيات عمله كصيدلي، كما أحرز بقصد الاتجار مادة " البريجيالين"، والتي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة، واستغلال وظيفته كصيدلي، كما عرض للبيع أدوية منتهية الصلاحية مع علمه بذلك، وسلع مجهولة المصدر " أدوية" وغير مصحوبة بالمستندات الدالة علي مصدرها، كما حال كونه صيدلي صرف المواد المخدرة محل الاتهام بدون تذكرة طبية.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.