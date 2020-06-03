بيطرى كفر الشيخ: ضبط 7 أطنان لحوم وطهرنا 925 منشأة حكومية.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد الدكتور أيمن عبد اللاه، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، إنه تم تطهير أكثر من 952 منشأة حكومية من المنشآت الحكومية، سواء قاعات المحكمة أو مجالس المدن، والشهر العقارى، والهندسة الكهربائى بجميع المدن ،والمستشفيات والوحدات الصحية، ومكاتب البريد، والمراكز الشرطية،، ومرفق الإسعاف، بالإضافة إلى تطهير ورش السيارات بأكمنة المحافظة بجميع مداخل ومخارج المحافظة .

وأضاف عبداللاه، لـ " اليوم السابع "، مستمرون فى الحملات على الأسواق بالتعاون مع الرقابة التموينى، ومباحث التموين، وتحصين قطيع من الأغنام ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة وكذلك التسمم الدموى، والحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، حفاظا على الثروة الحيوانية.

وقال عبد اللاه، تمكنت حملات مديرية الطب البيطرى بالتعاون مع مباحث التموين، والرقابة التموينية من ضبط 7 أطنان لحوم مابين غير صالح للاستخدام الآدمى، والذبح خارج المجازر، مؤكداً أن المديرية حريصة على منع الذبح خارج المجازر، لما له من أضرار خطيرة على المواطن، ونقل العدوى، إضافة لذبح مواشى مصابة بالأمراض، لذا نقف لمثل هؤلاء المخالفين بالمرصاد.

وأكد مدير عام الطب البيطرى، أنه يطمئن المواطنين بأن كل العاملين بقطاع الطب البيطرى بالمحافظة، لم يصاب أحد منهم بفيروس كورونا، ولم تسجل مديرية الصحة أى إصابات بفيروس وكورنا خاصة بالأطباء البيطريين ومساعديهم والموظفين والعمال، وهذا بفضل الله، مشيراً إلى أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يتابع على مدار الساعة ما تقوم به مديرية الطب البيطرى من جهود سواء فى مجال التطهير والتعقيم أو الحملات على الأسواق أو فتح المجازر وتعقيمها وتطهيرها ،وتعقيم كل الإدارات البيطرية فى المراكز، والتشديد على الدخول بالكمامات الطبية تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، كإجراء احترازى لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على صحة المواطنين وحمايتهم من كورونا .















